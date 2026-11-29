Аутор:АТВ редакција
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Једна обожаватељка Харија Стајлса хоспитализована је након пада с балкона на његовом концерту у Мелбурну. Жена у тридесетим годинама пала је с горњег нивоа стадиона Марвел, али је у стабилном стању. Инцидент се догодио док се фотографисала с пријатељицама, пише ЛАДбибле.
Инцидент се догодио након што је Стајлс завршио наступ у склопу турнеје "Together, Together" и напустио сцену. Снимци који су се проширили друштвеним мрежама показују тренутак у којем жена пада с балкона на другом спрату. Према доступним информацијама, фотографисала се с групом девојака, изгубила равнотежу и пала преко ограде.
Портпарол хитне помоћи државе Викторија потврдио је да је жени помоћ пружена на лицу мјеста. "Хитна помоћ интервенисала је јуче око 23 сата након дојаве о инциденту у четврти Доклендс. Тимови за хитне медицинске интервенције прегледали су и збринули једну особу. Жена у тридесетим годинама, с повредама горњег и доњег дијела тијела, превезена је у болницу Алфред и у стабилном је стању", рекао је за 7News.
How to ruin the rest of your life in just four seconds...
Harry Styles concert at Marvel Stadium Melbourne Australia 28th November 2026
Footage may be distressing for some viewers...
#MarvelStadium #HarryStyles #fall #balcony https://t.co/ZIEpDYpG5I— Terin Mahsout (@TerinMahsout) November 29, 2026
Свједок пада Бјанка Вицино испричала је медијима да је чула врисак из публике, а многима је од шока позлило. Њена сестра Џејми Вицино додала је да су посматрале групу дјевојака на горњем нивоу. "Дјеловале су пијано и само су неопрезно покушавале да се фотографишу. Рекла бих да су тада сви гледали у њих јер су им људи довикивали да се спусте", изјавила је.
Друга обожаватељка, која се представила као Саманта, рекла је за Хералд Сун да је примијетила да су жена и њена пријатељица нестабилне на ногама непосредно прије пада. "Пала је уназад и преврнула се. Док је падала, покушала је да се ухвати за ограду, али није успјела и слетјела је на леђа на седиште на првом нивоу. Срећом, у том тренутку тамо нико није сједио", објаснила је.
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