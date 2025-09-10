Logo
Large banner

Ватрена Колумбијка има новог дечка? Млађи је 14 година

10.09.2025

09:09

Коментари:

0
Ватрена Колумбијка има новог дечка? Млађи је 14 година

Софија Вергара је изгледа поново срећна у љубави након краткотрајне романсе са хирургом.

Прослављена глумица Софија Вергара (53) виђена је у друштву потенцијално новог дечка, папараци су их усликали док су напуштали један концерт и дјеловали су врло опуштено и присно.

Згодној Колумбијки би ово могла да буде и нова озбиљна веза након развода од Џоа Манганијелија са којим је у браку провела седам година.

Софији је друштво правио бизнисмен Даглас Чабат (39), како преноси Њујорк пост, а млади предузетник је и раније виђен са Вергаром и то током прославе њеног рођендана на Сардинији.

С обзиром на то да ово није први пут да су они виђени заједно, гласине о новој вези су све јаче и јаче.

Иначе, Чабат је доста познат у Холивуду, доста се дружи са Орландом Блумом и Дакотом Џонсон.

Софија Вергара је једном приликом и говорила о томе шта сада очекује од љубави, али и каквог партнера тражи, остаје да видимо да ли је све то пронашла у Дагласу који је 14 година млађи од ње.

"Желим основне ствари, попут здравља и некога ко ме воли. И некога високог, згодног. Желим некога ко има исто толико новца колико ја или више, јер иначе је то ноћна мора", рекла је једном у емисији "Today".

Подијели:

Тагови:

Sofija Vergara

momak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Софија Вергара хитно оперисана: Огласила се из болничког кревета

Сцена

Софија Вергара хитно оперисана: Огласила се из болничког кревета

1 мј

0
Заносна Софиа Вергара у сензуалном плесу на Ибици

Сцена

Заносна Софиа Вергара у сензуалном плесу на Ибици

1 мј

0
Софија Вергара у топлесу: Снимком са Ибице још једном распаметила мушкарце

Сцена

Софија Вергара у топлесу: Снимком са Ибице још једном распаметила мушкарце

2 мј

0
Софија Вергара "ухваћена" у загрљају згодног мушкарца

Сцена

Софија Вергара "ухваћена" у загрљају згодног мушкарца

2 мј

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

07

45

Српска богатија за 26 беба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner