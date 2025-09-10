Ватрена Колумбијка има новог дечка? Млађи је 14 година

10.09.2025
09:09
Коментари:0
Софија Вергара је изгледа поново срећна у љубави након краткотрајне романсе са хирургом.
Прослављена глумица Софија Вергара (53) виђена је у друштву потенцијално новог дечка, папараци су их усликали док су напуштали један концерт и дјеловали су врло опуштено и присно.
Згодној Колумбијки би ово могла да буде и нова озбиљна веза након развода од Џоа Манганијелија са којим је у браку провела седам година.
Софији је друштво правио бизнисмен Даглас Чабат (39), како преноси Њујорк пост, а млади предузетник је и раније виђен са Вергаром и то током прославе њеног рођендана на Сардинији.
С обзиром на то да ово није први пут да су они виђени заједно, гласине о новој вези су све јаче и јаче.
Иначе, Чабат је доста познат у Холивуду, доста се дружи са Орландом Блумом и Дакотом Џонсон.
Софија Вергара је једном приликом и говорила о томе шта сада очекује од љубави, али и каквог партнера тражи, остаје да видимо да ли је све то пронашла у Дагласу који је 14 година млађи од ње.
"Желим основне ствари, попут здравља и некога ко ме воли. И некога високог, згодног. Желим некога ко има исто толико новца колико ја или више, јер иначе је то ноћна мора", рекла је једном у емисији "Today".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму