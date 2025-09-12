Logo
Велике промјене у такмичењу Звезде Гранда

12.09.2025

18:01

Велике промјене у такмичењу Звезде Гранда
Нова сезона Звезда Гранда донијела је велике промјене, у шта ћете се увјерити 20. септембра на ТВ Прва, када ће се и емитовати прва епизода.

Највеће промјене, осим на самој сцени, примјећују се управо на мјесту где је одувијек било највише страсти – за столом жирија.

Црне фотеље које су годинама биле заштитни знак сада су замијењене модернијим, са нумерисаним мјестима и потпуно новим изгледом пулта.

Иако су имена чланова жирија добро позната публици, сценски амбијент поручује да ништа неће бити исто.

Промјена сценографије прати нову еру такмичења и оставља снажан утисак да улазимо у једно сасвим другачије поглавље историје најгледанијег музичког шоуа.

О сценским променама за "Гранд портал" недавно је говорио Душан Шљивић, иначе директор фотографије.

Новац

Друштво

Стиже једнократна помоћ од 200 КМ за 99 хиљада грађана БиХ

"Радови су трајали цијелог љета, било је динамично, имали смо доста промјена. Студио изгледа неупоредиво веће него у прошлим сезонама. Гледаоци ће видјети студио пун огледала, у мојој сфери посла је то мало тешко за рад јер су свуда рефлекси светала. Имам врхунску екипу око себе која је урадила све како треба. Показаћемо још једном зашто смо најгледанији шоу, надам се да ће то и гледаоци препознати", рекао је Душан Шљивић.

