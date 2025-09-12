Велике промјене у такмичењу Звезде Гранда

12.09.2025
18:01
Коментари:0
Нова сезона Звезда Гранда донијела је велике промјене, у шта ћете се увјерити 20. септембра на ТВ Прва, када ће се и емитовати прва епизода.
Највеће промјене, осим на самој сцени, примјећују се управо на мјесту где је одувијек било највише страсти – за столом жирија.
Црне фотеље које су годинама биле заштитни знак сада су замијењене модернијим, са нумерисаним мјестима и потпуно новим изгледом пулта.
Иако су имена чланова жирија добро позната публици, сценски амбијент поручује да ништа неће бити исто.
Промјена сценографије прати нову еру такмичења и оставља снажан утисак да улазимо у једно сасвим другачије поглавље историје најгледанијег музичког шоуа.
О сценским променама за "Гранд портал" недавно је говорио Душан Шљивић, иначе директор фотографије.
