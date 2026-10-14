Вера Матовић открила кроз шта је прошла да би стекла милионе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фолк пјевачица Вера Матовић деценијама важи за једну од најтраженијих и највреднијих естрадних умјетница. Ипак, мало ко зна кроз какве је све тешке тренутке и одрицања прошла током каријере како би створила богатство у којем данас ужива.
Њена раскошна вила на Дедињу, чија се вриједност процјењује на више од два милиона евра, права је ризница умјетничких слика и стила, али Вера истиче да је до тога дошла искључиво сопственим трудом.
Вера Матовић годинама је градила своју каријеру, а иза успјеха који данас ужива стоје бројни наступи, путовања и одрицања. Иако је публика памти по ведрини и енергији коју уноси на сцену, њен пут до финансијске сигурности није био једноставан. Пјевачица је, како истиче, увијек знала да је за дугорочан успјех потребно много више од популарности и добрих пјесама. За разлику од многих њених колега, који су током каријере новац трошили на луксуз и скупоцјен начин живота, Вера је бирала другачији пут.
Занимљивости
Ова два хороскопска знака су пред озбиљним банкротом
Њен приоритет био је да оно што заради сачува и уложи у нешто што ће имати трајну вриједност. Управо такав однос према новцу омогућио јој је да током година створи имовину на коју је данас поносна.
Иза живота који данас води крију се и бројне ситуације које нису биле нимало лаке. Наступи под шаторима, дуга путовања и непроспаване ноћи били су дио свакодневице током појединих периода њене каријере. Пјевачица није крила да је на том путу наилазила на различите препреке, али је наставила да ради и онда када околности нису биле једноставне. Посебно јој је важно то што је све што посједује стекла без ослањања на туђу помоћ. Вера је више пута истицала значај самосталности и одговорног односа према послу, а њене речи показују колико јој значи чињеница да данас може да ужива у резултатима свог рада.
"Нисам трошила новац на крпице, бесна кола и скупоцене проводе, већ сам сваки зарађени динар паметно инвестирала. Прошла сам кроз разне недаће на терену, певала под шаторима, путовала ноћима без сна и преживела разне опасности на путевима, али сам знала шта ми је циљ. Данас сам поносна што никоме ништа не дугујем и што сам својој породици обезбедила кров над главом без ичије помоћи", изјавила је Вера.
Иако се данас њено име повезује са успјехом и луксузном некретнином на једној од најпознатијих београдских локација, Вера Матовић не заборавља године које су претходиле таквом животу. Њена прича свједочи о томе колико су упорност, рад и промишљено располагање новцем важни у изградњи дугорочне сигурности.
Управо због тога, како поручује, највеће задовољство проналази у чињеници да је све што је стекла резултат њеног рада и да иза себе има каријеру на коју може да буде поносна.
(ГрандТВ)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму