Вики Миљковић искрено: Због Саше Поповића сам отишла из "Звезда Гранда"

Популарна пјевачица открила да је управо емотивна повезаност са Сашом Поповићем била пресудна за њен одлазак из „Звезда Гранда“, иако тамо носи, како каже, најљепше успомене и пријатељства.
Вики, упитана да прокоментарише у каквим је односима са остатком жирија Пинкових звезда, дала је веома занимљив одговор.
Снимање музичког такмичења Пинкове звезде увелико је у току, али и даље се говори о поновном спајању жирија који је својевремено "харао" у Гранду, а то су Вики, Јелена и Босанац.
Овога пута више је фокус на Карлеуши и Миљковићевој, будући да је познато да су имале пар несугласица у Звездама Гранда, те да ли су сада спустиле лопту и у каквим су односима.
- Нема шта мени ко да замери, не знам шта да одговорим. Је л' Јелена и ја треба да се побијемо овдје, почувамо, како бисте ви видјели у каквим смо ми односима. Ово је емисија, шоу програм. Свако коментарише, цивилизована сам и нормална особа. Гдје год дођем све поздравим. Са Жељком и Огњеном сам најближа и најприснија овде, а осталима се уредно и културно јавим - искрена је била Вики за домаће медије.
Вики се дотакла у разговору са домаћим медијима и изненадног одласка са Гранда.
- Овдје ми је прелијепо, али и из Звезда Гранда носим прелијепе успомене. Тамо сам била од 2016. године. Носим прелијепа искуства, уживала сам са њима, и тамо су остали мени драги људи и желим им много среће. Стасавала сам уз Пинк од 1994. године гдје сам снимила свој албум, Ташке је сарађивао са Жељком Митровићем, заједно смо градили каријеру - започела је Вики Миљковић, па открила да је између осталог "Звезде Гранда" напустила због Саше.
- Сале Поповић је био наш породични пријатељ 30 година и остаће заувијек, а ја сам добар пријатељ са Жељком и Милицом. Своја пријатељства његујем и гајим. Због Саше Поповића сам отишла из Звезда Гранда, емотивно сам била везана за њега, све ме подсјећа на њега тамо, његова породица Сузана и Александра су ми биле јуче и имам њихову подршку. Овде сам добила феноменалне услове.
