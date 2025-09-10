Logo
Вики Миљковић искрено: Због Саше Поповића сам отишла из "Звезда Гранда"

10.09.2025

12:54

Фото: Инстаграм

Популарна пјевачица открила да је управо емотивна повезаност са Сашом Поповићем била пресудна за њен одлазак из „Звезда Гранда“, иако тамо носи, како каже, најљепше успомене и пријатељства.

Вики, упитана да прокоментарише у каквим је односима са остатком жирија Пинкових звезда, дала је веома занимљив одговор.

Снимање музичког такмичења Пинкове звезде увелико је у току, али и даље се говори о поновном спајању жирија који је својевремено "харао" у Гранду, а то су Вики, Јелена и Босанац.

Овога пута више је фокус на Карлеуши и Миљковићевој, будући да је познато да су имале пар несугласица у Звездама Гранда, те да ли су сада спустиле лопту и у каквим су односима.

- Нема шта мени ко да замери, не знам шта да одговорим. Је л' Јелена и ја треба да се побијемо овдје, почувамо, како бисте ви вид‌јели у каквим смо ми односима. Ово је емисија, шоу програм. Свако коментарише, цивилизована сам и нормална особа. Гд‌је год дођем све поздравим. Са Жељком и Огњеном сам најближа и најприснија овде, а осталима се уредно и културно јавим - искрена је била Вики за домаће медије.

Вики се дотакла у разговору са домаћим медијима и изненадног одласка са Гранда.

- Овдје ми је прелијепо, али и из Звезда Гранда носим прелијепе успомене. Тамо сам била од 2016. године. Носим прелијепа искуства, уживала сам са њима, и тамо су остали мени драги људи и желим им много среће. Стасавала сам уз Пинк од 1994. године гд‌је сам снимила свој албум, Ташке је сарађивао са Жељком Митровићем, заједно смо градили каријеру - започела је Вики Миљковић, па открила да је између осталог "Звезде Гранда" напустила због Саше.

- Сале Поповић је био наш породични пријатељ 30 година и остаће заувијек, а ја сам добар пријатељ са Жељком и Милицом. Своја пријатељства његујем и гајим. Због Саше Поповића сам отишла из Звезда Гранда, емотивно сам била везана за њега, све ме подсјећа на њега тамо, његова породица Сузана и Александра су ми биле јуче и имам њихову подршку. Овде сам добила феноменалне услове.

