Аутор:АТВ редакција
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Млади репер Михајло Веруовић Војаж недавно је постао отац, а потом и вјерио своју изабраницу, манекенку Кристину Станков.
Иако је мјесецима успијевао да њихов приватни живот сачува од очију јавности, сада је направио изузетак и први пут објавио низ заједничких фотографија са вјереницом.
Уз фотографије је написао само једну ријеч - "Љубав".
Војаж и Кристина тренутно бораве у француском скијалишту Куршевел, одакле је репер подијелио кадрове њиховог заједничког одмора.
Подсјетимо, вијест да је Војаж постао отац изненадила је јавност, будући да репер претходно није говорио о трудноћи своје партнерке, преноси Телеграф.
Кристина се породила крајем октобра, а само седмицу дана након што се сазнало да су добили дијете, Михајло ју је вјерио. Том приликом објавио је фотографију на којој се видио велики дијамантски прстен на њеној руци.
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