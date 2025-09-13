Заносна сестра Софије Вергаре се скинула и залудјела свијет

Logo

13.09.2025

Сандра Вергара, глумица и манекенка - сестра Софије Вергаре
Софија Вергара спада међу најљепше жене данашњице, а на томе може захвалити генетици.

У педесетој години има готово савршено тијело, као и лице и мало ко би јој одолео.

Глумичина млађа сестра Сандра Вергара такође се бави јавним послом и веома је популарна. Почела је да се бави манекенством са 24 године, а 2009. појавила се у серији "Си Ес Ај: Мајами".

Међу њеним осталим филмским и ТВ улогама налазе се роле у сљедећим остварењима: Фрајт Најт, Фечинг и Нип/Так, Тереса Корасон.

Сандра има 36 година, а недавно се опробала и у једном ријалити формату.

Дуго је била позната као млађа сестра Софије Вергаре, али мало ко зна да је заправо њена рођака коју је Софијина породица усвојила још док је била дијете.

Одрасла је раме уз раме са славном глумицом, али се ријетко појављивала у јавности. Један од ријетких заједничких излазака догодио се 2005. године, када су заједно прошетале црвеним тепихом.

Сандра је на друштвеним мрежама потврдила да ће се појавити у 9. сезони Нетфликсовог хит ријалитија, који прати животе и послове агенткиња за луксузне некретнине у оквиру престижне агенције Опенхајм Груп.

"Донијећу мало више сјаја, дубине и несташлука у ријалити", написала је Сандра на свом профилу.

"Снимање је било забавно. Неизмјерно сам захвална и почашћена што сам дио овог лудог, дивног искуства. Више ускоро. Спремите се за магију", поручила је.

Сандра ријетко позира у разголићеном издању, због чега њене објаве тог типа залуде свијет.

Сандра Вергара

Sofija Vergara

