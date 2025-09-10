Завео је хипнотерапеут: Све о везама познате глумице

Извор:
Оно о чему се мјесецима шушкало, Џенифер Анистон је одлучила да потврди – и то без ријечи, једном фотографијом. На Инстаграму је подијелила низ слика са љетовања, а међу њима и ону која је привукла највећу пажњу: романтични кадар са новим партнером.
Холивудска дива, данас у 56. години, већ мјесецима је повезивана са хипнотерапеутом Џимом Кертисом. Њих двоје су у јулу виђени на одмору у Шпанији, у друштву њених најближих пријатеља.
Џим Кертис је познат по томе што помаже клијентима да превазиђу личне блокаде, стрес и негативне обрасце мишљења кроз хипнотерапију и технике личног развоја. Његов рад укључује и писање књига о трансформацији свијести и манифестацији, као и вођење програма који се баве темама самоприхватања и емоционалног исцјељења
Његова прошлост укључује и везе са познатим личностима, укључујући и бившу учесницу "Праве домаћице са Менхетн" Бетени Френкел, која је у свом подкасту "Just B with Bethemi Frenkel" " открила да су били у вези прије десетак година. Она је изразила подршку Џенифер и Џиму, описујући га као љубазног и згодног мушкарца који се добро слаже са Џенифер.
Фотографија која је све разјаснила
Међу сликама на којима се налазе Кортни Кокс, Сандра Булок, Адам Сендлер и Џејсон Бејтмен, као и призори са њеним псима, Анистон је објавила и једну која се јасно издваја – силуету мушке главе снимљене отпозади, док сједи на плажи и посматра залазак сунца. Управо та слика потврдила је оно о чему таблоиди не престају да пишу: Џим Кертис је њен нови партнер.
Уз кратак опис: „Хвала ти, љето“, Анистон је на једноставан начин пренијела колико су јој протекли мјесеци донели радости, пријатељства и љубави.
Пријатељи већ упознали Џима
Како преносе страни медији, Кертис је већ ушао у ужи круг њених пријатеља, а они откривају да је Џенифер „срећна као дуго није била“. Иако се о могућем вјенчању за сада само шушка, једно је сигурно – Анистон ужива у новој романси.
Кратки преглед њеног љубавног живота
Бракови
Бред Пит (2000–2005)
Њихова веза била је једно од најпраћенијих холивудских бракова. Вјенчали су се у Малибуу 2000. године, а развели 2005. године.
Џастин Тероу (2015–2017)
Упознали су се 2011. године, а вјенчали 2015. године. Развели су се 2017. године.
Значајне везе
Џон Мејер (2008–2009)
Познати музичар и Џенифер су имали везу која је трајала неколико мјесеци.
Винс Вон (2005–2006)
Њихова веза започела је током снимања филма "The Break-Up". Иако су се забављали, веза није потрајала дуго.
Хари Мортон (2010)
Џенифер и Хари су имали кратку везу 2010. године. Хари Мортон је био насљедник империје Hard Rock Cafe и оснивач ресторанског ланцаPink Taco.
Жерар Батлер (2010)
Иако никада нису потврдили везу, Џенифер и Жерар су били повезивани током снимања филма The Bounty Hunter".
Пол Скалфор (2007)
Џенифер и британски модел Пол Скалфор су се забављали 2007. године, али веза није дуго трајала.
Претходне везе
Тејт Донован (1995–1998)
Џенифер и глумац Тејт Донован су били у вези током 1990-их. Тејт је касније играо њеног дјечка у серији "Пријатељи".
Даниел МекДоналд (1990–1995)
Џенифер и глумац Даниел МекДоналд су били у вези прије њеног успона у Hollywoodu.
Чарли Шлатер (1990)
Њихова веза била је кратка и датира из раних 1990-их.
