Аутор:АТВ редакција
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Пjевач Здравко Чолић још увијек чека да се усели у луксузни стан на хрватском приморју, који је пазарио прије неколико година.
Иако је за ову некретнину издвојио велики новац, усељење се непрестано одлаже, па ће у свој нови дом моћи да уђе најраније на пролеће 2027. године.
Чола је стан купио 2023. године, а некретнина се налази у околини Пуле, у оквиру луксузног стамбеног комплекса који чини пет зграда са укупно 150 станова. Посебну вриједност овој локацији даје поглед на море и марину, као и положај на узвишењу изнад обале.
У вријеме када је пјевач куповао стан, цијена квадратног метра износила је око 5.500 евра, што говори о томе колико је новца морао да издвоји за ову инвестицију.
Иако су купци очекивали да ће комплекс бити завршен раније, радови и даље трају, а додатни проблем представљају административне процедуре, преноси Телеграф.
Из хрватске агенције за некретнине која посредује у продаји ових станова потврдили су да се на завршетак пројекта још мора сачекати.
- Прве двије зграде већ су скоро у потпуности распродате, а у понуди имамо још само станове од 50 квадрата, који се продају по цијени од 5.800 евра по квадрату. Они се налазе у приземљу и тренутно имају поглед кроз жбуње. Власник чија је цијела та парцела била рекао је да ће то исећи. А жбуње, односно крчење зоне која још заклања поглед, тек је дио посла који инвеститора чека до пролећа 2027, када се очекује завршетак прве двије зграде. За преостале три још увијек је у току прибављање грађевинске дозволе. Паралелно с грађевинским радовима, с 'Хрватским шумама' се тражи начин за уређење зелене падине испод зграде, а завршетак свих пет зграда очекује се до 2028 - навели су из агенције недавно, преносио је "Курир".
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