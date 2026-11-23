Аутор:АТВ редакција
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Познати пјевач Жељко Самарџић својевремено је открио да се годинама суочава са аутоимуном болешћу штитне жлијезде.
Захваљујући редовној терапији успијева да држи здравствено стање под контролом, а о свом искуству говорио је отворено, желећи да охрабри и друге који се суочавају са истим проблемом.
Својевремено је објаснио како се носи са обољењем које му повремено ствара тегобе:
„То је једна аутоимуна болест штитне жлијезде која ствара повремене проблеме. Чим сам кренуо са редовним терапијама, све је било у реду. Сваког јутра попијем по једну таблетицу и то је то. Жене углавном болују од те болести, али ето, мене је задесило и носим се са тим како знам и умијем. Касније сам сазнао да доста мојих пријатеља има Хашимото синдром, а ја сам га имао дуго, а да то нисам ни знао.“
Иако је у почетку тешко прихватио сазнање да болује од Хашимота, пјевач је уз редовну терапију и контроле наставио да живи уобичајено. Ипак, признао је да је морао да промијени неке навике, између осталог и због очувања гласа.
„Од момента када ми се десио Хашимото, као да ми се срушио свијет, нисам знао шта ми је. Сада сам наставио нормалан живот јер редовно узимам терапије. На три мјесеца идем на контролу и вадим крв. Мене је болест промијенила из коријена. Раније сам узимао чашицу ракије или вина више, а сада то не могу зато што морам да чувам гласне жице. Када ми то функционише, све је океј“, присјетио се Жељко Самарџић.
Осим тога, открио је и како је уопште сазнао да има проблем са штитном жлијездом. До дијагнозе је дошао након операције симпатичког нерва, којој се подвргао због прекомјерног знојења.
„Открио сам ту болест када сам ишао на операцију симпатичког нерва да се не бих знојио, да би се послије извјесног времена испоставило да се ради о Хашимоту, смањеној функцији штитне жлијезде“, закључио је пјевач за домаће медије.
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