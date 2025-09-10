Logo
Жена Бруса Вилиса открила потресне детаље: "Припремам дјецу за његову смрт"

10.09.2025

18:23

Коментари:

0
Жена Бруса Вилиса открила потресне детаље: "Припремам дјецу за његову смрт"
Фото: Instagram/@brucewillis/screenshot

Ема Хеминг Вилис, супруга глумца Бруса Вилиса, признала је да не зна колико времена породица још има са славним глумцем, који болује од фронтотемпоралне деменције.

Давање и допуштање дјевојчицама да имају мало простора од Бруса такође помаже да се припреме за његову смрт, написала је Хеминг Вилис у својој књизи “Неочекивано путовање”, која је објављена 9. септембра.

Признала је да је свјесна да то звучи “мрачно и шокантно” и додала: “Али, то је сурова реалност свијета у којем морам да се сналазим како бих на најбољи начин заштитила наше дјевојчице”.

Horoskop

Занимљивости

Хороскопски знакови који најчешће упадају у финансијске проблеме

Ема је нагласила да не постоји “тачна временска прогноза” за стање Бруса Вилиса, али да просјечан животни вијек обољелих од ФТД-а траје “од седам до 13 година од појаве симптома”.

''Ова болест је ужасна, али даје вам мало простора да планирате и организујете живот. Мислим да ће навикавање на то да нас три будемо саме у кући ублажити шок за Мабел и Евелин када неминовно дође крај'', рекла је она, па поменула лијечење.

vilis brus

Сцена

Шок признање супруге Бруса Вилиса

''Док се не пронађе лијек, ова болест ће увијек побјеђивати'', искрено је признала.

Брус Вилис (70) и Ема Хеминг су у браку од 2009. године и имају двије кћерке – Мабел (13) и Евелин (11). Глумац је, из брака са Деми Мур, отац и кћерки Румер (37), Скаут (34) и Талуле (31).

Подсјетимо, 2022. године породица је саопштила да Брус завршава глумачку каријеру због афазије, поремећаја језика који утиче на говор и писање.

Годину дана касније, откривено је да му се стање погоршало и да пати од фронтотемпоралне деменције, преноси Б92.

Таг:

Brus Vilis

Коментари (0)
