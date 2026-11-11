Зрачи сексипилом и плијени пажњу: Никол Шерзингер открила тајну исклесаног тијела

Аутор:АТВ редакција
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Никол Шерзингер (Nicole Scherzinger) годинама важи за једну од најзгоднијих жена на свјетској сцени. Својим изгледом, енергијом и сексипилом привлачи пажњу гдје год се појави, а многи се питају у чему је тајна њене импресивне фигуре.
Иако би се могло помислити да иза њене форме стоје сати проведени у теретани, њен данашњи приступ вјежбању потпуно је другачији.
Пјевачица је својевремено за магазин Women's Health открила да њени тренинзи најчешће трају свега 30 до 45 минута те да је с временом потпуно промијенила начин на који размишља о вјежбању.
У периоду највеће популарности групе Pussycat Dolls вјеровала је да мора тренирати три или четири сата дневно. Данас сматра да за добар тренинг није потребно исцрпљивати се сатима, већ паметно искористити вријеме које имамо.
„Све је у умјерености. Не морате се убијати од вјежбања“, поручила је, објашњавајући да јој је много важније шта ради током тих 30 или 45 минута него колико дуго остаје у теретани.
Никол не практикује само једну рутину. Напротив, годинама истиче да воли мијењати активности, али један од тренинга којем се често враћа јесте комбинација високоинтензивног интервалног кардио-тренинга (HIIT) и вјежби снаге.
Описала је рутину у којој неколико минута трчи на траци, затим прелази на круг вјежби с оптерећењем, поново се враћа кардио-тренингу, а потом ради још један круг с теговима.
Управо таква комбинација, како каже, даје јој најбоље резултате.
У другим периодима њен типични тренинг укључивао је око 20 минута трчања на траци, након чега слиједе чучњеви, трбушњаци на лопти и истезање инспирисано јогом.
На снимцима тренинга с њеним дугогодишњим тренером Паолом Машитијем могли су се видјети и искораци с теговима, подизање кукова уз еластичну траку, мртво дизање, чучњеви, вјежбе с борбеним ужадима и различите експлозивне вјежбе.
Дакле, тренинг јесте кратак, али није нужно лаган.
Још једна ствар коју Никол често истиче када говори о фитнесу јесте разноврсност.
Поред HIIT-а и тренинга снаге, током година практиковала је спининг, хот јогу, CorePower јогу, планинарење и плес, који је природно годинама био велики дио њеног живота.
Њена логика је једноставна: промјена активности помаже јој да тренинг не постане монотон, али и да тијело оптерећује на различите начине.
Управо зато њених 45 минута не треба замишљати као једну рутину коју свакодневно понавља на исти начин.
Идеја да тренинг мора трајати сат и по или два да би био ефикасан одавно није једини начин размишљања о вјежбању.
Фитнес стручњаци наглашавају да трајање тренинга зависи од циља, кондиције и програма, а да добро структуриран краћи тренинг може бити веома ефикасан. Код тренинга снаге, на примјер, важнији су одговарајуће оптерећење, број серија и понављања те постепено повећавање захтјевности него само број минута проведених у теретани.
Другим ријечима, 45 минута само по себи није чаробна формула.
Код Никол је важније оно што у њих стане: кардио, вјежбе снаге, интензитет и дугогодишњи континуитет.
Можда је управо промјена њеног односа према вјежбању најзанимљивији дио приче.
Никол је некада била увјерена да добра форма захтијева неколико сати тренинга дневно. Данас, након деценија проведених на сцени и у теретани, говори о потпуно другачијем принципу: довољно је 20, 30 или 40 минута ако знате шта желите постићи и вријеме користите паметно.
Њени тренинзи најчешће трају између 30 и 45 минута.
Зато њен приступ није примјер како до импресивне фигуре доћи без труда, већ показује да више времена у теретани не мора аутоматски значити и бољи резултат.
Никол Шерзингер очигледно тренира озбиљно, али више не вјерује да озбиљан тренинг мора трајати сатима.
(Avaz)
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