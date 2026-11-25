Аутор:АТВ редакција
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Њемачки тенисер Александер Зверев изјавио је данас да није превише забринут због тужбе коју је против њега поднијела бивша партнерка Бренда Патеа, уз поновљено негирање оптужби за насиље.
Мајка њихове кћерке тужила је њемачког тенисера због наводног кршења услова вансудског споразума, након што је Зверев у интервјуу француском спортском листу "Л'Екип" раније ове године изјавио да је доказано да су оптужбе против њега биле лажне и да је његова невиност потврђена.
Зверев је о новом случају говорио у сриједу, док представља Њемачку на завршном турниру Дејвис купа.
"То није судски поступак. Како се то зове? То није тужба. Ријеч је о изјави коју сам наводно дао. По мом мишљењу, нисам је дао. Искрено, тренутно се не бавим превише тиме, тако да не знам много о томе. Али, не, нисам превише забринут", рекао је Зверев.
На питање да ли је погрешно цитиран у "Л'Екипу", одговорио је: "Мислим да сам невин. О томе сам довољно говорио. Заиста више не желим да причам о тој теми, јер је прошло пет или шест година. Довољно сам говорио о томе." Адвокати њемачког тенисера, Кристијан Шерц и Ана Софи Хеучемер, потврдили су прошле недеље да су примили тужбу и најавили да ће се бранити.
"Наш клијент ће се бранити од тужбе. Уколико је изјава која му се приписује заиста изречена у наведеном облику, сматрамо да представља дозвољено изражавање мишљења, заштићено њемачким уставом", навели су адвокати, додајући да није дошло до кршења уговорних обавеза.
Адвокат Бренде Патее, Михаел Шеле, тврди да је изјава Зверева о доказаној невиности изазвала велики талас критика на рачун његове клијенткиње, што је негативно утицало на њен посао инфлуенсерке, али и повриједило њену част.
"Без обзира на то што је Зверевљева тврдња нетачна, није имао право да даје било какве јавне изјаве. Бренда Патеа и Александер Зверев договорили су се да то не чине", рекао је Шеле.
Патеа тражи да суд Звереву забрани понављање таквих изјава, уз казну до 250.000 евра за сваки евентуални прекршај.
Зверев је био оптужен за наношење тјелесних повреда Патеи током свађе у Берлину у мају 2020. године, али је од почетка негирао кривицу. Поступак је окончан 2024. године вансудским споразумом, којим се Зверев обавезао да плати новчане казне држави и хуманитарним организацијама.
Зверев је овог мјесеца први пут у каријери стигао до првог мјеста АТП листе, а ове године освојио је и своја прва два гренд слем трофеја. У финалу завршног мастерса у Торину у недјељу поражен је од Карлоса Алкараза.
Њемачка ће у четвртак у четвртфиналу Дејвис купа играти против Велике Британије.
Зверев је раније негирао и оптужбе бивше дјевојке Олге Шарипове, која га је оптужила за насиље 2020. године. АТП је покренуо истрагу, која је завршена у јануару 2023, уз закључак да нема довољно доказа за потврду њених тврдњи.
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