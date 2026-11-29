Аутор:АТВ редакција
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Бакина чинија за супу, мамин столњак или чаше које годинама чувате за посебну прилику могу да буду почетак најљепше празничне декорације. Не морају чак ни да буду из истог комплета.
Тањир за колаче са златним рубом обично стоји на највишој полици, тамо гдје га одложимо уз оно чувено „нека, за госте“. Божић је добар разлог да га коначно спустите. Ставите га поред обичних белих тањира и већ имате детаљ око ког можете да уредите остатак стола. Нема потребе да купујете цијели сервис само зато што се све што имате не слаже на први поглед.
Ако имате шарени столњак који волите, извуците из његове шаре једну боју и поновите је на салветама. Ако желите да се истакне стари порцелан, ставите га на једнобојан столњак од лана или памука. Уз бијеле тањире лијепо ће изгледати шумскозелене салвете и неколико бордо детаља, а ако више волите класичну црвену и зелену, крем столњак ће их ублажити.
Ни сребро и злато не морате да раздвајате. Ако је прибор сребрне боје, златни руб на тањирима може да остане једини златни детаљ. Тако ће се видjети и једно и друго, а сто неће изгледати као да сте на њега изнијели све што сија.
Прије него што поставите украсе, распоредите празне овале и чиније у којима ћете служити ручак. Тако ћете одмах видјети колико вам простора остаје. На ужем столу често је довољно неколико малих украса распоређених између посуда, умјесто једног великог аранжмана који ћете морати да склоните чим стигне прво јело.
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За средину стола можете да искористите ниску чинију са божићном пшеницом или да дуж стазе распоредите гранчице четинара, шишарке и колутове сушене поморанџе. Низак аранжман има и једну важну предност: гости могу да се гледају док разговарају. Ако желите и светлост свећа, уз суве гранчице и текстил изаберите ЛЕД свеће.
Пресавијте платнену салвету, вежите је траком и додајте штапић цимета или лист ловора. Ако желите личнији детаљ, на картицу поред имена напишите и кратку поруку. Довољно је нешто што ће разумијети само та особа: породична шала, надимак или подсјећање на заједничку успомену.
А ако између бакиног тањира и чиније са пшеницом остане мало празног мјеста, не морате да га попуните. Кад неко затражи још парче чеснице, биће вам драго што имате гдје да је спустите, преноси Воуг Адриа.
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