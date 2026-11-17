Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шалови ове зиме имају много већу улогу од заштите од хладноће – постају упечатљив модни додатак који и најједноставнију комбинацију може да учини занимљивијом.
Зиму 2026. обиљежавјау разноврсни дезени, раскошни материјали и изражајне боје, али и нови начини везивања и ношења.
Ауто-мото
Грешка коју праве многи возачи: Због овога гуме брже пропадају
Послије сезона у којима су доминирали једноставни вунени шалови у неутралним нијансама, у први план долазе разноврснији модели и смјелије комбинације. Од танких, дугих шалова до великих марама и меканог вјештачког крзна, шест трендова доноси инспирацију за освјежење зимског стила.
Шалови са паисле дезеном враћају се у први план, доносећи препознатљиве шаре у облику закривљених капљица и дашак ретро стила. Посебно долазе до изражаја уз једнобојне капуте, кожне јакне и једноставне џемпере. Свилени модели лијепо допуњују елегантније комбинације, док су вунени топлији и практичнији избор за хладне дане.
Уски и дугачки шалови поново привлаче пажњу на модним пистама и улицама. Носе се лежерно пребачени око врата, с крајевима који слободно падају преко капута и дају силуети издужен изглед. Посебно лијепо допуњују комбинације са струкираним јакнама, класичним панталонама и чизмама с потпетицом.
Велике мараме и шалови са упечатљивим дезенима лако постају главни акценат зимске комбинације. Могу да се пребаце преко рамена попут огртача, обмотају око врата или лежерно носе преко капута, с једним крајем који слободно пада. Међу љубитељкама овог стила је и Кендал Џенер, чије комбинације показују како велика марама може да употпуни и сасвим једноставну одјећу.
Здравље
Како нагле временске промјене утичу на здравље?
Међу бојама које се издвајају ове сезоне посебно мјесто припада љубичастој. Од њежне лаванде до дубоких тонова шљиве, шал у овим нијансама лако освјежава зимску гардеробу. Лијепо се уклапа уз сиве, црне, беж и тамнобраон капуте и јакне, а и најједноставнијој свакодневној комбинацији даје упечатљив акценат.
Шалови од вјештачког крзна уносе дашак гламура у зимске комбинације. Мекани и волуминозни, подједнако ефектно изгледају преко класичних капута и уз једноставне џемпере и панталоне. Посебно се издвајају краћи модели, који се пребацују преко једног рамена или причвршћују око врата, призивајући елеганцију старог Холивуда.
Сваки од ових шалова може да освјежи и најједноставнију зимску комбинацију. Довољно је да изаберете модел који одговара вашем стилу и поиграте се начинима везивања и ношења. Тако и капут који носите годинама може да добије сасвим нов изглед, преноси ЖенаБлиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Стил
1 д0
Стил
4 д0
Стил
1 седм0
Стил
1 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму