Аутор:АТВ редакција
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Дубока, елегантна и довољно упечатљива чак и без украса, боја шљиве постаје једна од најпожељнијих нијанси зимског маникира. Подједнако добро изгледа на кратким и дугим ноктима, у сјајној и мат варијанти.
Црвени и бордо лакови годинама доминирају током хладних мјесеци, али ове зиме у први план долази нешто другачија нијанса. Боја шљиве спаја тамнољубичасте, винске и бордо тонове, због чега дјелује познато, али ипак довољно свјеже да промијени класичан зимски маникир.
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Њена велика предност је то што се лако уклапа уз боје које већ носимо зими. Посебно лијепо изгледа уз црну, сиву, крем, беж и чоколаднобраон гардеробу.
Боја шљиве довољно је интензивна да ноктима пружи упечатљив изглед без циркона, цртежа и компликованих детаља. Неколико слојева лака и завршни премаз високог сјаја могу бити сасвим довољни.
Свјетлији љубичасти тонови дјелују њежније, док је шљива са израженим црвеним подтоном одлична замјена за класични бордо лак.
На кратким и уредно обликованим ноктима ова боја изгледа сведено и софистицирано. На дугим бадемастим ноктима добија драматичнији, готово гламурозан изглед.
Може се носити на овалним, четвртастим ноктима, који спајају равне ивице са благо заобљеним угловима. То значи да због новог тренда не морате мијењати дужину или облик који вам већ одговара.
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Сјајни завршни слој наглашава дубину боје и даје ноктима изглед углачаног драгог камена. Мат варијанта дјелује озбиљније и посебно добро пристаје једноставним зимским комбинацијама.
Ако ипак желите украс, довољно је да на једном нокту спојите мат и сјајну завршницу. Можете изабрати и француски маникир са врховима у боји шљиве или веома дискретан златни детаљ.
Боја шљиве успијева да буде модерна, елегантна и практична у исто вријеме. Због тога би ове зиме могла да потисне бордо са мјеста најтраженије тамне нијансе у салонима.
(Жена.рс)
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