Аутор:АТВ редакција
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Паоло Булгари, легендарни насљедник и дугогодишњи предсједник чувене италијанске империје луксуза, преминуо је у 89. години.
Његов визионарски рад и страст према драгом камењу заувијек су промијенили свијет високе моде и учинили ову римску кућу апсолутним синонимом за гламур.
Током његовог вишедеценијског вођства, култни накит са препознатљивим породичним потписом постао је апсолутни императив на црвеном тепиху. Било да су у питању престижне филмске премијере, додјеле Оскара или краљевски пријеми, раскошне огрлице и минђуше из њихове радионице обожавале су најпознатије свјетске диве.
Његова невјероватна способност да препозна најрјеђе драго камење и претвори га у носиво умјетничко дјело донијела му је дубоко поштовање цјелокупне модне индустрије.
Паоло је рођен у Риму и од малих ногу је био окружен најфинијим занатством, с обзиром на то да је био праунук грчког кујунџије Сотириоса Воулгариса, оснивача ове легендарне куће. Заједно са својим братом Николом, он је успјешно преузео породични посао и паметним пословним потезима лансирао бренд у неслућене висине.
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Његове уникатне комаде са поносом су носиле иконе попут Елизабет Тејлор, Софије Лорен, Одри Хепберн и Ђине Лолобриђиде, чиме је овај бренд зацементирао свој статус у самом срцу Холивуда.
О љубави свјетских звијезда према његовим креацијама најбоље свједочи чувена изјава глумице Елизабет Тејлор, која је током снимања филма „Клеопатра“ у Риму редовно посјећивала њихов чувени бутик у Виа Кондоти.
"Једина ријеч коју знам на италијанском језику јесте Булгари", говорила је славна глумица, што довољно указује на невјероватан утицај који је Паоло имао на свјетски џет-сет.
Као предсједник компаније, Паоло је деценијама пажљиво пазио на апсолутно сваки детаљ у процесу производње и лично је путовао свијетом како би бирао драго камење за најексклузивније хигх-јеwелрy колекције.
Ипак, огромна прекретница за читаву компанију догодила се 2011. године, када је породица одлучила да прода свој већински удио моћном француском конгломерату ЛВМХ, који је у власништву милијардера Бернара Арноа.
Иако се након ове историјске продаје званично повукао са главних оперативних функција, Паоло је до посљедњег дана остао заштитно лице и духовни вођа овог луксузног царства, наводи ЖенаБлиц.
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