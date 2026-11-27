Аутор:АТВ редакција
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Обрве су један од најважнијих детаља на лицу, јер уоквирују очи и дају карактер цјелокупном изгледу. Иако се бјути трендови њиховог обликовања непрестано мијењају, природне, уредно почешљане и благо подигнуте обрве већ су неко вријеме међу најпожељнијим бјути изгледима.
Добра вијест је да за такав резултат није нужно да посјетите козметички салон. Уз правилну технику чешљања и мало коректора могуће је постићи ефекат дефинисанијих обрва и визуелно подигнутог погледа у свега неколико минута.
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Једна од најчешћих грешака при обликовању обрва јесте чешљање свих длачица у истом смјеру. Иако се на друштвеним мрежама често може видјети техника којом се све длачице подижу вертикално према горе, стручњакиње за обрве Луиза Иглесијас и Ларисија Ђулај савјетују нешто другачији приступ.
Према њиховом савјету, трик је у чешљању обрва у два смјера. Почетни дио обрве, најближи носу, треба почешљати према горе како би се поглед визуелно отворио, док другу половину треба усмјерити према споља, пратећи природни смјер раста длачица.
Таква техника омогућује да обрве изгледају подигнуто, али истовремено задрже природан облик и склад с цртама лица. За додатну постојаност може се употребити провидни гел за обрве који ће длачице учврстити у жељеном положају.
Други трик једнако је једноставан, а може значајно утицати на коначан изглед обрва. Ријеч је о наношењу мале количине коректора непосредно испод њиховог лука, чиме се визуелно наглашава облик обрве и ствара утисак подигнутијег погледа.
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За најбољи резултат препоручује се да одаберете коректор који је приближно нијансу свјетлији од природног тона коже. Танком четкицом или врхом прста нанесите малу количину производа испод највише тачке обрве, а затим га њежно утапкајте и изблендајте како не би остале видљиве линије.
Кључ је у суптилности: коректор не би требало да изгледа попут свијетле црте испод обрве, него да се готово непримјетно стопи с кожом. Тако подручје испод обрва дјелује свјетлије и уредније, а њихов природни лук долази више до изражаја, преноси б92.
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