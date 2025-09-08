Logo
Виц дана: Црногорци

АТВ

08.09.2025

21:51

Фото: Unsplash

Дошли Американци у Црну Гору да сниме филм. Нађу два Црногорца како леже под једним дрветом, сниме их, оду у Америку и филм постане јако популаран и заради силне паре.

Тако Американци одлуче снимити наставак. Врате се у Црну Гору а она двојица још под истим дрветом.

Кажу им Американци:

"Знате, ми би смо да снимимо наставак оног филма али нешто бисмо мало промијенили, можете ли се премјестити под неко друго дрво?" Црногорац одговара:

"Еј, па шта је теби, ми смо глумци, нијесмо каскадери."

Виц дана

