Logo
Large banner

Ако имате у кући неког болесног, сутра изговорите ову молитву

Извор:

Српскаинфо

11.09.2025

21:26

Коментари:

0
Ако имате у кући неког болесног, сутра изговорите ову молитву
Фото: Пекселс

Српска православна црква и вјерници сутра славе пренос моштију светог Александра Невског, једног од највећих православних светитеља.

Ово је дан када вјерници долазе у храмове да се помоле за здравље, заштиту породице и духовну снагу, пратећи вијековне традиције које повезују молитву и животне вриједности.

Живот и побожност

Александар Невски рођен је као син кнеза Јарослава и од дјетињства показивао изузетну побожност. Био је правдољубив, дубоко религиозан, одан Христу и презирао свјетовну сујету. Његове ноћи су пролазиле у молитви, а његово срце било је окренуто ка свјетској и духовној мудрости.

Године 1236. постао је новогородски кнез и прославио се побједом над Шведима на ријеци Неви, по чему је и добио своје име — Невски. Прије своје војске, пред битке, често је говорио: “Бог је не у сили него у правди.”

Светитељи Борис и Гљеб указивали су му помоћ, чувајући кнеза и подстичући његову вјеру. Касније, као велики Владимирски кнез, Александар је неуморно радио на јачању и уређењу Русије, штитећи народ од татарског насиља и бранећи православну вјеру.

Непоколебљива вјера пред Златном Орлом

Када се суочио са татарским каном Батијем, Александар је остао чврст у вјери:

“Теби ћу се поклонити, јер те Бог почаствова царством, а твари, идолима, нећу се поклонити. Хришћанин сам, и не клањам се твари; клањам се Богу, Једноме у Тројици слављеноме који је створио небо и земљу; Њему служим и Њега поштујем.”

Његова храброст, мудрост и тјелесна снага учиниле су да га поштују и непријатељи. Зидао је цркве, помагао сиромашнима и био неуморни заштитник православља.

Маја Беровић-11092025

Сцена

Маја Беровић ће пјевати на пунољетству Сашине ћерке: "Слављеница воли моје пјесме"

Двадесет седам година провео је у служби Христа и народа, да би пред смрт примио монаштво под именом Алексије и упокојио се блажено 14. новембра 1263. године, у 43. години живота. Његово тијело сахрањено је у манастиру Рождества Пресвете Богородице у Владимиру, а при сахрани Александар је сам узео опроштајну грамату у руку, показујући достојанство и снагу вјере.

Обичаји и како су настали

О чудима Александра Невског постоје многе легенде. Једна од њих каже да су се у цркви гдје је почивало тијело свеца, једне ноћи свеће су се наводно упалиле саме од себе, а два старца изашла су из олтара и пришла његовом гробу, говорећи: “Александре, устани и спаси праунука Димитрија, кога нападају туђинци”.

Према причи, Александар је устао из гроба и кренуо с њима, а све то је наводно видео човјек који брине о цркви и о томе обавијестио црквене власти. Свештеници су мошти Александра Невског поставили у кивот и том приликом су болесници, прилазећи им с вјером, добили исцјељење.

novcanik izgubljen fer portal

Бања Лука

У бањалучком насељу пронађен новчаник, трага се за власницом

Зато се вјерује да свако ко има неког болесног или “слабог” у породици, мора ујутру отићи у цркву, упалити свијећу и помолити се овом чудотворцу, а да ће он свакоме ко му се искреном молитвом обрати, помоћи.

Поред тога, у Србији се празник Светог Александра Невског још зове и Лесендрован, а обичај је да на овај дан они који имају госте обавезно своје пријатеље још на кућном прагу понуде ракијом.

Ако гости долазе у кућу у којој је крсна слава, треба да подигну чашу и наздраве: “Ко славу слави и подиже, њега слава и људи пазили, славио за многа љета и година, све боље, пуније и задовољније!”

Пренос моштију и традиција

Године 1381. мошти светог кнеза су откривене и положене у саборној цркви манастира. Касније, 1724. године, по наређењу цара Петра Великог, пренијете су у Петроград, у Александро-Невску лавру, гдје почивају и данас.

На овај дан, вјерници традицијом изговарају посебне молитве за здравље и заштиту породице.

DEMOKRATSKI-NACIONALNI-KOMITET-110925

Свијет

Лажна пријетња бомбом Демократском националном комитету

“Брзи помоћниче свих који ти усрдно притичу и наш топли пред Богом заступниче, свети правоверни велики кнеже Александре! Погледај милостиво на нас недостојне који смо безакоњима својим себе непотребнима учинили, а сада кивоту твоме притичемо и из дубине срца вапијемо: ти си у животу свом заштитник и ревнитељ православне вјере био, па својим топлим молитвама Богу и нас непоколебљиво у њој утврди.

Велико служење на тебе положено брижљиво си извршио, па и нас поучи да уз твоју помоћ пребивамо у ономе на шта смо призвани. Ти си одагнао од граница руских пукове отпадника које си побиједио, па порази и видљиве и невидљиве непријатеље који се против нас наоружавају.

Озрен-11092025

Друштво

Народ Озрена чува традицију – берба траве Иве на Гостиљу

Ти си, напустивши трулежну круну царства земаљског, праведно круном нетрулежном овенчан на небесима царујеш, па и нама, који те смирено молимо, испроси живљење смирено и непомућено, и твојим заступништвом устроји нам непоколебљиво напредовање ка Царству Небеском.

Предстојећи са свима Светима Престолу Божијем, моли се за све православне хришћане, да их Господ Бог благодаћу Својом сачува у миру, здрављу, дуговјечности и сваком благостању, да бисмо увијек величали и благосиљали Бога у Тројици Светој слављенога, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увијек и у вијекове вијекова. Амин.”

(Српскаинфо)

Подијели:

Тагови:

svetac

molitva

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Маја Беровић ће пјевати на пунољетству Сашине ћерке: "Слављеница воли моје пјесме"

Сцена

Маја Беровић ће пјевати на пунољетству Сашине ћерке: "Слављеница воли моје пјесме"

6 ч

0
У бањалучком насељу пронађен новчаник, трага се за власницом

Бања Лука

У бањалучком насељу пронађен новчаник, трага се за власницом

6 ч

0
Novak Đoković nakon poraza u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza

Тенис

Звијезда увјерена: Ђоковић овдје завршава каријеру

6 ч

0
Неко јој ударио ауто на паркингу, нуди награду за информације

Градови и општине

Неко јој ударио ауто на паркингу, нуди награду за информације

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner