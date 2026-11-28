Аутор:АТВ редакција
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Међу наводним пророчанствима Бабе Ванге за 2027. годину издваја се једна необично прецизна бројка. Цена злата, према тврдњи која кружи интернетом, могла би да скочи између 25 и 40 одсто, а као разлог се помиње развој вештачке интелигенције. За сада нема поузданог записа који би ту прогнозу повезао са бугарском пророчицом.
Вангелија Пандева Гуштерова, познатија као Баба Ванга, умрла је 1996. године, а њено име се и три деценије касније појављује на листама предвиђања за сваку наредну годину. Како преноси Вечерњи лист, позивајући се на Скy Хисторy, у причама које се сада везују за 2027. помињу се и нови извор енергије, светски сукоб и људи са необичним способностима.
Они који преносе тврдњу о поскупљењу злата повезују је са ширењем центара за обраду података. Према том тумачењу, развој вјештачке интелигенције повећао би потражњу за електронском опремом, а самим тим и за златом које се користи у појединим компонентама.
Међутим, чак и у тој верзији приче постоји отворено питање. Како преноси Вечерњи лист, саговорници из индустрије указују на то да би више цијене могле да подстакну произвођаче да потраже јефтиније алтернативе. Колико би се потражња заиста променила и какав би утицај имала на укупну цијену злата, из тврдње која се дели на мрежама не може се закључити.
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Распон од 25 до 40 одсто даје причи привид прецизности. Уз њега, међутим, не иде ни проверљив прорачун који би поткрепио прогнозу, ни запис из ког би се видјело да је Баба Ванга уопште говорила о цијени злата 2027. године.
Уз прогнозу о злату, на интернету се појављује и тврдња да би 2027. могао да се развије нови извор енергије. У појединим тумачењима помиње се нуклеарна фузија, мада у пренетом тексту нема изворног цитата који би показао да је Баба Ванга говорила баш о тој технологији.
И израз "нови извор енергије" оставља доста простора за тумачење. Може да означава експериментални резултат, технолошки напредак или почетак практичне примјене. Верзије које се дијеле на мрежама не прецизирају на шта се тврдња односи, па се и веза са фузијом своди на претпоставку.
Прича о великом светском сукобу већ се појављивала на листама наводних пророчанстава за 2026. годину. У верзијама за 2027. додају се конкретнији сценарији. У једној се тврди да би Кина могла да преузме контролу над Тајваном, док се у другој помиње директан сукоб Сједињених Америчких Држава и Русије.
За те тврдње нема провјерљивог записа који би их повезао са изјавом Бабе Ванге, нити је јасно када су први пут везане баш за 2027. годину. Понављање истог мотива на листама за различите године показује колико се садржај тих спискова мења од једне верзије до друге.
Међу тврдњама које се поново деле је и она о људима који би, наводно после мистериозне болести или генетског експеримента, могли да развију надљудске способности. Ни у новој верзији нема детаља о томе какве би способности биле у питању, а недостатак конкретних података отворио је простор за спекулације о тајним лабораторијама. Те спекулације су непотврђене, као и сама тврдња да је прича потекла од Бабе Ванге.
Дио изјава које се приписују Баби Ванги преношен је преко људи који су је познавали, међу којима је била и њена нећака Красимира Стојанова. Кад се такве изјаве преносе годинама, тешко је утврдити гдје се завршава оно што је неко чуо, а гдје почиње накнадно тумачење. Још је теже утврдити када је уз причу додат тачан датум или конкретна бројка.
За прогнозе о злату, енергији, свјетском сукобу и надљудским способностима у пренетом тексту нема изворног записа или снимка који би потврдио да их је Баба Ванга изрекла и везала за 2027. годину. Управо зато и најпрецизнији детаљ на листи, раст цијене злата до 40 одсто, за сада има исти статус као и остали: непотврђена тврдња са интернета, пише Она.рс.
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