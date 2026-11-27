Аутор:АТВ редакција
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Божићни пост почиње у суботу, 28. новембра 2026, и траје 40 дана, закључно са Бадњим даном, 6. јануаром 2027. Првог викенда дозвољена је риба, али пред Божић правила постају строжа.
Ако већ правите списак за куповину, важно је да знате да посно није увијек исто што и на води. Током цијелог Божићног поста не једу се месо, јаја, млеко и млијечни производи, али се правила о уљу и риби мењају у зависности од дана и празника.
На води се једе посна храна припремљена без додатог уља. То не значи да треба да живите на хљебу и води: пасуљ без запршке, кромпир печен у љусци или овсена каша кувана у води само су неке од могућности. Када се пости на уљу, од истих намирница можете да направите пребранац, кромпирушу или салату са преливом од уља и лимуна.
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Сриједом и петком се углавном пости на води, а по строжем правилу и понедјељком. Уторком и четвртком дозвољено је уље. Празници могу да промјене тај распоред, па је најбоље да погледате црквени календар за конкретан дан.
Риба се током већег дијела поста углавном једе суботом и недељом. Дозвољена је и на поједине празнике, међу којима је Ваведење Пресвете Богородице, 4. децембра, иако ове године пада у петак. За Никољдан, 19. децембра, славска трпеза остаје посна јер празник пада усред Божићног поста, пише данас.
Пред крај поста риба се више не једе, а на Бадњи дан, 6. јануара, црквено правило предвиђа пост на води. Божић се слави сутрадан, 7. јануара, када се на трпезу враћа мрсна храна. Ако постите први пут или због здравственог стања нисте сигурни како да пост прилагодите себи, о томе можете да разговарате са свештеником.
У црквеном учењу уздржавање од мрсне хране само је један део припреме за Божић. Други се види у томе како разговарамо, умијемо ли да опростимо и да ли нађемо времена да помогнемо некоме. Зато, уз питање шта ћете сутра ставити на сто, вриједи поставити и друго: коме бисте ових дана могли да олакшате макар једну бригу?
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