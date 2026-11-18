Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сви вјерујемо да када нам бубамара слети на нас да ће нам донијети срећу или неку лијепу вијест.
Ова добро позната мирна бубица сматра се симболом среће и благостање.
Међутим, бубамару сви не зову тим именом.
Тако у сусједној Хрватској је зову божја овчица. Занимљива се прича крије иза тог имена, а повезано је с народним вјеровањем и важном улогом коју су бубамаре некада имале у пољопривреди.
Наиме, у временима када није било савремених средстава за заштиту усјева, пољопривредницима су велике проблеме представљале биљне уши и други наметници који су могли уништити читаве насаде. Бубамаре су се показале као прави мали савезници јер се хране тим штетницима и тако помажу у очувању биљака. Управо се у том контексту развио назив божја овчица.
Друштво
Из Франкфурта у село: Милош са 4 дјеце гради пољопривредну царство
Енглески назив ladybug настао је од израза Our Lady's bug, односно "буба Госпе", при чему се под Госпом мисли на Богородицу.
Занимљиво је да Хрватска није једина земља у којој бубамара има необично име. У Словенији је познат као пикаполоница, док се у Русији и Пољској користе називи који се могу превести као божја кравица.
Иначе, у Великој Британији, Италији и Њемачкој бубамара се сматра снажним хришћанским симболом и знаком који долази од Богородице Марије, пише Независне новине.
У православној традицији често се повезује с култом Архангела Михаила.
Према бројним европским вјеровањима, бубамара која слети на човјека доноси срећне вијести.
У Француској се вјерује да помаже људима који пролазе кроз тежак период, доноси утјеху и претвара негативне мисли у позитивне.
Ако бубамара слети на руку младића, према народном вјеровању, наговјештава скору женидбу.
Постоји и обичај према којем дјевојка која жели да сазна када ће се удати стави бубамару на врх кажипрста и броји секунде до њеног полијетања. Вјерује се да број секунди одговара броју година које ће проћи до удаје.
У Низоземској постоји вјеровање да бубамара која слети на вјенчаницу младе наговјештава бројно потомство.
Без обзира како је зовемо и бубамара има посебно мјесто у народним вјеровањима и многим културама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
12 ч1
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму