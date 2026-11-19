Аутор:АТВ редакција
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Небески дар тешко је препознати када рачун стоји на фрижидеру, а децембар је већ близу. За 4 знака крај године отвара прилику да врате дуг, али новац није једини терет који носе.
Највећа грешка била би чекање да срећа сама покуца на врата. Неплаћен рачун тражи договор, а стара неправда разговор који нико не жели да започне. До Нове године олакшање може стићи кроз помоћ, додатни приход или одлуку да се престане са одлагањем.
Дјевици би почетком децембра могао да пристигне новац који дуго чека: заостала уплата, враћена позајмица или договор око посла. Нека прво погледа који рачун носи највећу камату, па нека њега затвори. Небески дар овдје није добитак без труда, већ прилика да ред коначно донесе мир.
У сриједу послије подне вриједи послати поруку особи која дугује одговор. Једна јасна реченица боља је од још недјељу дана провјеравања телефона. Дјевица мијења своју страну приче када престане да ћути о новцу из непријатности.
Ваги се у првој половини децембра враћа тема коју је гурала под тепих: заједнички трошак или позајмица између блиских особа. Умјесто да поново плати туђи дио зарад мира, треба да изговори тачан износ и предложи датум враћања. Такав разговор није свађа.
Скидање терета са душе за Вагу почиње тамо гдје престаје угађање. Ако друга страна понуди да помогне, нека прихвати помоћ без обећања које не може да испуни. Мир у кући не купује се још једним неплаћеним рачуном.
Стријелац би у другој половини децембра могао да добије понуду за кратак посао или наплату ранијег ангажмана. Нека пита за рок и износ прије него што пристане. Ово је охрабрење да заврши започето, а не позив да ризикује новац који је већ намијенио за дуг, пише Глас Српске.
Сасвим друга прича. Стријелцу срећа до Нове године може изгледати као сасвим обична порука са понудом посла. Ако новац стигне, нека одмах одвоји дио за обавезу коју најдуже одлаже. Тако прекида круг у којем свака нова зарада нестане прије него што донесе предах.
Рибама пред крај децембра може стићи помоћ из породице или уплата од особе којој су некада изашле у сусрет. Нека јасно кажу колико им треба и за шта. Сјећање на стару услугу може гријати, али рачун тражи конкретан договор.
У петак увече, када се утишају дневне обавезе, Рибе могу осјетити да их више боли прећутано него позајмљени новац. Нека врате оно што могу и признају оно што још не могу. Кармички преокрет овдје значи да обећање коначно прати поступак.
Дјевица, Вага, Стријелац и Рибе имају различите путеве до олакшања, али исти задатак: дуг не нестаје зато што се година завршава.
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