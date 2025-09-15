Човjек доводио алигатора у маркет три и по године

Извор:
Један алигатор који је био љубимац терапеут добио је забрану доласка у супермаркет у који његов власник годинама долази у набавку.
Алигатор Џинсејоши и његов власник Весли Силва (60) фотографисани су током куповине у маркету Волмарт у Пенсилванији (САД) почетком овог мјесеца, а након објављивања фотографија на мрежама, власнику и његовом необичном љубимцу забрањен је улазак у ову продавницу.
Силва каже да годинама доводи алигатора у Волмарт у Западном Браунсвилу. У петак, 5. септембра, слике Силве и Џинсејошија прошириле су се интернетом, приказујући овог чоjвека како гура алигатора дугог 1, 5 м и тешког 14 килограма у колицима за куповину, а Џинсејоши је чак имао на себи широк појас.
"Угледала сам алигатора обученог у одјећу, а чељуст му је вирила из колица. Нисам могла да повјерујем", рекла је анонимна жена која је направила фотографије и објавила их, након чега је услиједила забрана уласка Силви и његовом љубимцу. Она је објавила да вјероватно више неће долазити у тај Волмарт.
"Не желим да купујем са алигаторима", изјавила је ужаснута жена. Волмарт и анонимни купац нису били одушевљени четвороножним гостом у продавници. Међутим, Силва је рекао да су он и Џинсејоши похваљени током њихове недавне посјете овој продавници у којој често купују, пише Глас.
"Одлазимо у тај Волмарт већ 3 и по године и људи добро реагују на алигатора", рекао је Силва. Многи други људи међутим били су шокирани појавом Џинсејошија кога је Силва добио од комшинице. У његовом дому, осим Џинсејошија, живе још један алигатор, змија, комодски змај и други необични љубимци.
"У Библији, Бог говори о томе да имамо власт над животињама, а ја сам развио афинитет према гмизавцима", каже Силва који ове животиње сматра веома узнемирујућим. Отац петоро дјеце, Силва је почео да доноси гмизавце у дом пре 3 године, кад га је кћерка замолила да јој купи змију.Упркос томе што алигатор Џинсејоши има статус животиње за емоционалну подршку Силви, он не испуњава критеријуме да би био легални кућни љубимац за помоћ.
Организација Humane Animal Rescue из Питсбурга изјаснила се о овом случају рекавши да "није предвидиво како ће се та животиња понашати када је у близини непознатих људи, у стресном окружењу какав је Волмарт, тако да ту нема мјера предострожности, а може да буде прилично опасно.
