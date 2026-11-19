Аутор:АТВ редакција
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Аранђеловдан, један од најважнијих православних празника, ове године пада у суботу, 21. новембра. Међу бројним обичајима везаним за тај дан, један из године у годину изазива недоумицу међу вјерницима – да ли се за ову славу спрема жито?
Аранђеловдан је посвећен Светом архангелу Михаилу, кога у народу називају "живим свецем". Отуда и вјеровање да се за ову славу не спрема славско жито. Да ли је заиста тако?
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Жито се не спрема за свете који су умрли, већ, како се у самој молитви за освећење кољива свештеник моли, кољиво се приноси у славу Бога, "у част и спомен светог (изговара се име славе породице) и у помен оних који умреше у благочестивој вјери". Ово је најбитнији дио молитве у којој се открива смисао припремања кољива за крсну славу. Крсна слава са славским колачем и кољивом приноси се Бога ради и у част крсног светога као заштитника породице.
Кувана пшеница није симбол смрти, већ живота оних који су живјели и који сада живе у вјери са Богом и својом крсном славом. Истина је, такође, да су сви свеци живи, јер у Богу нико не може бити мртав – Бог је Бог живих, а не мртвих.
Погрешна пракса је вјероватно настала услед чињенице да се жито спрема и за парастосе упокојеним ближњима. У оба случаја жито представља жртву Богу и симболизује православну вјеру у опште васкрсење.
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Та жртва се приноси Богу у име оног светитеља или упокојеног чије се име спомиње тога дана или на том парастосу. Да ли је ријеч о светитељу који је живио па се упокојио или о светитељу који никада није прошао кроз биолошку смрт, попут арханђела Михаила или Светог Илије, не прави никакву разлику у погледу жртава које се приносе Богу (славски колач, жито и вино), преноси ЖенаБлиц.
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