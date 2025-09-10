Logo
Да ли сте међу њима? Два хороскопска знака ће вам све рећи у лице

Извор:

Индекс

10.09.2025

09:58

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Искреност је особина коју многи цијене, али понекад може бити и превише директна.

Неки хороскопски знакови немају потребу уљепшавати ријечи нити скривати мишљење, без обзира на то колико би оно могло погодити другу особу.

Њихова отвореност често изазива дивљење због аутентичности, али и неугодност јер не бирају ријечи када говоре што мисле.

Darko Lazic

Сцена

Дарко Лазић признао да је спавао са 350 жена, од тога су 50 пјевачице

Ово су два хороскопска знака која ће вам увијек све рећи у лице.

Ован

Мушкарци и жене рођени у овом знаку познати су по својој директности и наглој природи.

Када имају нешто за рећи, неће чекати прави тренутак нити тражити блажи начин да то изразе.

Њихова искреност може бити брутална, али долази из жеље да одмах ријеше проблем или разјасне ситуацију.

Овнови вјерују да је боље истину изговорити одмах него допустити да се проблеми гомилају. Управо зато су често људи који ће вам без задршке рећи све у лице.

Стријелац

Стријелчеви се поносе својом искреношћу и слободом изражавања. Они вјерују да је истина ослобађајућа и да нема смисла скривати оно што мисле.

Њихове ријечи понекад звуче прегрубо, али иза њих стоји жеља да буду аутентични и отворени.

Стријелчеви немају стрпљења за двосмисленост ни претварања, па се у разговору са њима увијек зна на чему сте, преноси Индекс.

Због тога их многи доживљавају као најискреније припаднике Зодијака.

Хороскоп

