Аутор:АТВ редакција
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Када помислимо на пирамиде, прва асоцијација је често Египат. Међутим, земља са највећим бројем сачуваних древних пирамида налази се нешто јужније, а њено невјероватно археолошко наслијеђе деценијама је остајало у сјенци чувених египатских споменика.
Мало ко зна да се у Судану налази више пирамида него у Египту. Према Гинисовој књизи рекорда, у овој афричкој земљи постоји најмање 230 сачуваних древних пирамида, док поједине процјене наводе чак 255.
Ове грађевине, расуте по пустињским предјелима древне Нубије, свједоче о моћној цивилизацији која је вијековима обликовала историју сјевероисточне Африке.
Иако нису толико монументалне као чувене пирамиде у Гизи, суданске пирамиде имају сопствену архитектуру, богату историју и фасцинантне приче о владарима који су некада управљали овим просторима.
Пирамиде у Судану градили су припадници древне цивилизације Куш, која се развијала дуж Нила и одржавала снажне културне, политичке и трговинске везе са Египтом.
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Краљевство Куш било је једна од великих сила античког света, а његов утицај био је толико значајан да су кушитски владари током једног историјског периода чак владали Египтом.
Они су чинили чувену 25. династију египатских фараона, познату и као нубијска династија.
О моћи и богатству ове цивилизације данас сведоче археолошка налазишта Мерое, Нури и Ел Куру, на којима су откривени бројни гробни комплекси, храмови и остаци древних насеља.
Посебно место заузима Мерое, један од најважнијих градова краљевства Куш, који је од трећег вијека прије нове ере био краљевско средиште и значајно место сахрањивања владара. Данас су археолошка налазишта Мероеа уписана на Унескову листу светске баштине.
Иако на први поглед подсећају на египатске, пирамиде у Судану имају неколико карактеристичних особина.
Прије свега, углавном су знатно мање, уже и имају стрмије странице. Њихови оштри врхови и витке силуете чине их лако препознатљивим.
За разлику од великих египатских пирамида, које доминирају огромним простором, суданске су често подизане веома близу једна другој, формирајући простране некрополе, односно древна гробља.
Испред многих пирамида налазиле су се мале капеле намијењене погребним обредима.
Ови комплекси нису били само мјеста сахрањивања владара, већ и важни вјерски споменици који су одражавали вјеровања и обичаје становника краљевства Куш.
Док су египатске пирамиде постале један од најпрепознатљивијих симбола свјетске историје, насљеђе древног Судана дуго није добијало једнаку пажњу.
Ипак, археолошка истраживања током претходних деценија открила су колико је кушитска цивилизација била развијена.
Њени становници градили су импресивне храмове, развијали сопствену умјетност и архитектонске стилове и одржавали везе са другим великим цивилизацијама античког свијета.
На налазиштима се препознају утицаји старог Египта, али и каснијих грчких и римских културних традиција.
Суданске пирамиде данас представљају непроцјењиво свједочанство о једној од најзначајнијих цивилизација древне Африке.
А податак да их у Судану има више него у Египту подсјећа колико тога о историји свијета још увек није довољно познато широј јавности, преноси Телеграф.
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