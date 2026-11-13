Данас је посљедњи петак 13. у години: Одакле потиче страх од најбаксузнијег датума

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Вјеровање да петак 13. доноси несрећу толико је распрострањено да неки људи тог дана избјегавају излазак из куће, па чак и одлазак на посао.
Попут сујеверја о црној мачки која прелази пут или разбијеном огледалу, и овај датум прати страх од лоших догађаја, иако многи не знају како је такво вјеровање настало. Како је уопште потекао тај страх?
Постоје бројна објашњења поријекла сујевјерја о петку 13, али је тешко поуздано утврдити када је и како настало ово вјеровање. Према тумачењу професора Чарлса Панатија, сујевјерје о броју 13 потиче из нордијске митологије, а касније се проширило Европом.
У библијској традицији, концепт "несрећног петка" сеже чак и даље од распећа: каже се да је петак дан када су Адам и Ева јели забрањено воће; дан када је Каин убио свог брата Авеља; дан када је срушен Соломонов храм; и дан када је Нојева барка запловила у Велики потоп.
Популаризацији сујевјерја допринијела су и књижевност и филм. Роман Томаса Лосона Friday, the Thirteenth из 1907. године приказује брокера који користи страх од овог датума како би изазвао панику на Волстриту. Касније је филмска франшиза "Петак 13." додатно учврстила његову репутацију, док је роман Дена Брауна "Да Винчијев код" из 2003. године проширио нетачну тврдњу да су корени сујевјерја повезани са хапшењем витезова темплара 13. октобра 1307. године.
Занимљивости
Ове ствари на петак 13. не треба радити: Према вјеровању доносе несрећу
Познато је да неки градови немају кућни број 13, а неки хотели немају 13. спрат, или собу с тим бројем. Ипак, овај датум не мора нужно да донесе несрећу - напротив, путницима може да донесе и уштеду. Према подацима платформе за поређење цијена авионских карата Кајак , летови који су полазили тог датума у јуну прошле године били су у просјеку 16 одсто јефтинији него осталим данима тог мјесеца. Уштеда је износила око 79 евра по карти, што се објашњава мањом потражњом због сујевјерја.
Ни истраживања о безбједности у саобраћају не потврђују да је овај датум опаснији. Анализа из 2013. године показала је чак нешто мањи просјечан број авионских несрећа са смртним исходом петком 13. него осталим данима. Међутим, подаци осигуравајуће куће Авива из 2014. указали су на 13 одсто више одштетних захтјева због саобраћајних незгода тог датума. Стручњаци упозоравају да страх од несреће може да изазове нервозу и смањи концентрацију возача, али нема досљедних научних доказа да петак 13. повећава ризик од незгода.
Занимљиво је да петак 13. нема лошу репутацију у свим културама. У Шпанији и Грчкој несрећним се сматра уторак 13, док се у Италији више страхује од петка 17. Разлог за то италијанско сујеверје крије се у римском запису броја 17 – XVII. Када се слова тог броја пресложе, добија се латинска реч vixi, која значи "живио сам", а симболично се повезује са завршетком живота.
Друштво
На петак 13. стиже поларна звијер
У Јапану и Кини посебно се избјегава број четири, јер се његов изговор повезује са рјечју смрт". Због тога поједини хотели у тим земљама немају четврти спрат.
Ипак, има и оних који број 13 сматрају срећним. Америчка пјевачица Тејлор Свифт више пута је говорила о својој наклоности према том броју. Као један од разлога навела је то што је 13. рођендан прославила у петак 13. Поменула је и да је њен први албум достигао златни тираж послије 13 недјеља, да је увод њене прве пјесме која је стигла на врх топ-листа трајао 13 секунди, као и да је често освајала награде сједећи у 13. реду или на 13. седишту.
Упркос дугој историји сујевјерја, стручњаци истичу да нема поузданих доказа да петак 13. сам по себи доноси несрећу. Начин на који људи доживљавају овај датум често више говори о њиховим страховима и очекивањима него о стварној опасности, преноси РТ Балкан.
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