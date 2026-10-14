Дневни хороскоп за 14. октобар: Шта нам звијезде данас поручују?

Аутор:АТВ редакција
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Шта нам данас поручују звијезде?
На послу вас очекује прилика да покажете иницијативу и ријешите битну ставку. Заузети треба да избјегавају расправе због ситница, док слободне може изненадити порука занимљиве особе. Могућа је осјетљивост желуца.
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Финансијска ситуација захтијева мало више опреза. Заузети ће уживати у мирним тренуцима с партнером, а слободни би могли упознати некога преко заједничких пријатеља. Припазите на укоченост врата и рамена.
Комуникација с колегама доноси корисне информације и могућност за сарадњу. Заузети ће лакше ријешити неспоразум, док слободне очекује флерт који би могао прерасти у нешто више. Могућа је блага главобоља.
Посветите се обавезама које захтијевају стрпљење и пажњу. Партнер ће тражити више блискости, а слободни би могли добити знак пажње од особе која им се допада. Припазите на промјене расположења.
Ваше идеје на послу могле би наићи на одобравање надређених. Заузете очекују лијепи заједнички тренуци, док слободни могу привући пажњу некога из окружења. Не претјерујте с физичким напорима.
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Дан је повољан за планирање и завршавање обавеза које сте оставили. Заузети би требало отворено да разговарају о својим осјећањима, док слободне очекује занимљив сусрет. Обратите пажњу на редовне оброке.
Не доносите пословне одлуке исхитрено, сачекајте да прикупите све информације. Заузети ће уживати у пажњи партнера, а слободни би могли обновити контакт с особом из прошлости. Уносите више витамина.
На послу ћете имати прилику да покажете колико сте истрајни. Заузети треба да покажу више стрпљења, док слободне привлачи особа која их осваја самопоуздањем. Могућа је осјетљивост на временске промјене.
Нова познанства могла би вам донијети занимљиве могућности. Партнер ће цијенити вашу спонтаност, док слободни могу доживјети неочекивано романтично изненађење. Посветите се физичким активностима.
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Добра организација помоћи ће вам да завршите важне послове. Заузети треба да посвете више пажње партнеру, док слободне очекује разговор који би могао пробудити симпатије. Припазите на напетост у доњем дијелу леђа.
Креативност ће вам помоћи да пронађете рјешење за проблем. Заузети ће пожељети више заједничких активности, а слободни би могли започети дописивање које ће их обрадовати. Могућа је осјетљивост очију.
На послу се отвара могућност да завршите важан задатак. Заузетима слиједе њежнији тренуци с партнером, док слободни могу упознати особу с којом дијеле слична интересовања. Обратите пажњу на циркулацију.
(ГласСрпске)
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