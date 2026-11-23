Аутор:АТВ редакција
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Дневни хороскоп за 23. новембар - посао, љубав и здравље.
Посао: Данас бисте могли да схватите да вам досадашњи начин рада више не одговара. Размислите о другачијој организацији обавеза и немојте се плашити да промијените приступ. Љубав: Слободни Овнови могли би да се нађу између двије особе, док заузети треба да покажу више разумијевања за партнерове потребе. Здравље: Обратите пажњу на циркулацију и избјегавајте дуго сједење.
Посао: Могуће је да ћете морати да браните свој став пред особом која има другачије мишљење. Останите смирени и ослоните се на конкретне аргументе. Љубав: Једна лијепа успомена могла би да пробуди носталгију. Не дозволите да прошлост утиче на оно што имате данас. Здравље: Пријаће вам боравак на отвореном.
Посао: Креативни задатак или разговор са неким из друге области могао би да вам донесе идеју за будући пројекат. Запишите све што вам падне на памет. Љубав: Партнер би могао да вам замјери што превише времена посвећујете другим људима. Покажите му да вам је важан. Здравље: Могућа је појачана осјетљивост на промјене времена.
Посао: Не потцјењујте искуство које сте стекли раније. Управо знање из претходног периода данас може да вам помогне да ријешите незгодну ситуацију. Љубав: Слободни Ракови могли би да добију прилику за помирење, али прије него што пруже другу шансу, нека размисле шта се заиста промијенило. Здравље: Обратите пажњу на напетост у предијелу стомака.
Посао: Неко би могао да вам повјери задатак који захтијева дискрецију. Покажите да умијете да чувате професионалне границе и да вам се може вјеровати. Љубав: Необичан комплимент или нечија пажња могли би да вам поправе дан. Уживајте у томе без претјераних очекивања. Здравље: Потребно вам је више времена за опуштање.
Посао: Данас ћете имати прилику да се изборите за боље услове или јасније дефинишете своје обавезе. Немојте пристајати на нешто што вам дугорочно не одговара. Љубав: Партнер жели да заједно донесете одлуку о нечему што се тиче будућности. Слободне Дјевице привлачиће особе које одишу сигурношћу. Здравље: Могућа је осјетљивост зглобова.
Посао: Данас би могла да се појави прилика за додатно усавршавање или стицање новог знања. Немојте је одбацити због недостатка времена. Љубав: Један спонтани гест могао би да поправи однос са партнером. Слободне Ваге могле би да упознају некога преко посла. Здравље: Обратите пажњу на квалитет оброка.
Посао: Нешто што сте сматрали завршеним могло би поново да захтијева вашу пажњу. Будите стрпљиви и провјерите све детаље прије него што реагујете. Љубав: Данас вам је потребна већа емотивна сигурност. Умјесто да тестирате партнера, отворено реците шта вам недостаје. Здравље: Могућа је појачана осјетљивост коже.
Посао: Разговор са особом која има више искуства могао би да вам помогне да сагледате проблем из потпуно новог угла. Љубав: Слободни Стријелчеви могли би да се заинтересују за некога ко не припада њиховом уобичајеном кругу људи. Заузети треба да избјегавају пребацивање старих грешака. Здравље: Пријаће вам активности које поправљају расположење.
Посао: Важно је да данас не радите све сами. Подјела задатака могла би да вам уштеди вријеме и донесе боље резултате. Љубав: Партнер би могао да вам предложи нешто што ће вас у први мах изненадити. Саслушајте га прије него што одбијете идеју. Здравље: Обратите пажњу на зубе и редовне превентивне контроле.
Посао: Могуће је да ћете морати да промијените распоред због обавезе која није била планирана. Флексибилност ће вам помоћи да избјегнете непотребну нервозу. Љубав: Слободне Водолије могле би да започну комуникацију са особом која им је раније дјеловала недостижно. Здравље: Не занемарујте потребу за паузама током дана.
Посао: Данас бисте могли да добијете повратну информацију која ће вам помоћи да процијените да ли сте на правом путу. Не схватајте сваку критику лично. Љубав: Заузете Рибе очекује прилика да заједно са партнером реше питање које су дуго одлагали. Слободне би могле да се изненаде нечијом искреношћу. Здравље: Пријаће вам лагане вјежбе истезања.
(Мондо)
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