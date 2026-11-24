Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шта нам звијезде доносе данас?
Искористите машту да пронађете рјешење за проблем који вас оптерећује. У љубави не доносите закључке на основу ситница, а слободни би могли обновити контакт с неким. Урадите анализу гвожђа у крви.
Занимљивости
Социолози открили ко је склонији вјеровању у духове и клетве
Пажњу усмјерите на оно што вам доноси сигурност и стабилност. Партнер би могао показати да се на њега можете ослонити, док слободни могу започети познанство кроз посао. Не занемарујте потребу за одмором.
Идеја коју сте раније одбацили могла би се показати као добра прилика. У љубави вас очекује више спонтаности, а слободни би могли привући особу духовитошћу. Смањите унос кофеина и шећера.
Посветите се обавезама које сте одлагали и не дозволите да вас туђа очекивања оптерете. Заузети ће уживати у пажњи, док слободни могу добити занимљиву понуду за излазак. Пријаће вам боравак у природи.
Ваша упорност могла би вам помоћи да остварите нешто што вам је важно. Партнер ће цијенити искреност, а слободни би могли осјетити симпатије према особи која им је потпуно различита. Водите рачуна о хидратацији.
Не оптерећујте се детаљима који не могу промијенити исход. У љубави је могуће пријатно изненађење, док слободни могу добити комплимент који ће им поправити расположење. Избјегавајте претјерано напрезање.
Неко би могао препознати ваш труд и понудити вам занимљиву сарадњу. Партнеру покажите да вам је стало и кроз мале поступке, а слободни би могли открити да симпатија није једнострана. Обратите пажњу на држање.
Не дозволите да вас туђа неодлучност успори у остваривању планова. Заузети би могли пронаћи заједнички језик с партнером, док слободне очекује познанство које ће започети спонтано. Могућ је благи пад енергије.
Отвореност за нове идеје донијеће вам занимљива искуства. У љубави је важно да јасно изразите шта желите, а слободни би могли бити изненађени нечијим признањем. Посветите пажњу квалитетнијем сну.
Култура
Седам вијекова Високих Дечана у фокусу Светосавског бала у Бечу, позната имена на сцени
Покушајте да не преузимате на себе превише обавеза. Партнер ће жељети више заједничког времена, док слободни могу упознати особу преко пријатеља, преноси ГласСрпске. Припазите на напетост у врату и раменима.
Неочекивана промјена планова могла би вам отворити простор за нешто занимљивије. У љубави вас очекује искрен разговор, а слободни би могли развити симпатије према некоме из свог окружења. Не прескачите оброке.
Интуиција ће вам помоћи да препознате коме можете вјеровати. Партнер би могао предложити нешто што ће вас обрадовати, док слободни могу добити поруку која ће пробудити радозналост. Потребно вам је више одмора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму