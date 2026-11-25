Аутор:АТВ редакција
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Шта нам звијезде доносе данас?
Не одустајте од идеје само зато што други сумњају у њу. У љубави је важно да покажете више разумијевања, а слободни би могли упознати некога ко дијели њихова интересовања. Уносите више воћа и поврћа.
Фудбал
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Могли бисте добити информацију која ће вам помоћи да ријешите једну недоумицу. Заузети ће пожељети више романтике, док слободнима пажњу може привући неко из прошлости. Издвојите вријеме само за себе.
Креативност ће вам помоћи да пронађете излаз из ситуације која вас збуњује. Партнер би могао тражити више пажње, а слободни ће уживати у флерту и занимљивим разговорима. Посветите се физичким активностима.
Породични односи могли би захтијевати више стрпљења и такта. У љубави вас очекује лијеп гест, док слободни могу осјетити привлачност према особи коју већ познају. Могућа је поспаност због ниског притиска.
Не откривајте свима своје планове док не будете сигурни у њихову реализацију. Партнер ће цијенити вашу подршку, а слободни би могли започети занимљиву преписку. Избјегавајте претјеривање са слаткишима.
Сцена
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Неко би могао затражити ваш савјет, али немојте преузимати туђе проблеме на себе. Заузети ће уживати у заједничким активностима, док слободне очекује пажња особе од које то нису очекивали. Припазите на пробаву.
Пред вама је прилика да поправите однос с неким с ким сте се удаљили. У љубави не скривајте емоције, а слободни би могли доживјети сусрет који ће их заинтригирати. Пријаће вам боравак на свјежем ваздуху.
Покушајте да сагледате ситуацију из другог угла прије него што донесете одлуку. Партнер би могао показати љубомору, док слободни могу добити пажњу на мјесту гдје је најмање очекују. Здравље је веома добро.
Дружење и нова искуства могли би вам донијети инспирацију за будуће планове. У љубави вас очекује разиграна атмосфера, а слободни би могли размијенити бројеве с неким занимљивим. Избјегавајте зачињену храну.
Градови и општине
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Не дозволите да вас туђи коментари поколебају у ономе што сте наумили. Заузети би требало да избјегавају непотребне расправе, док слободни могу открити да их неко дуже вријеме посматра, преноси ГласСрпске. Могућа је блага мигрена.
Могли бисте пронаћи рјешење за нешто што вас већ дуже вријеме мучи. Партнер ће жељети да подијели своје планове с вама, а слободни би могли доживјети необичан сусрет. Обратите пажњу на квалитет сна.
Ваше идеје могле би наићи на одобравање особа чије мишљење цијените. У љубави је могуће пријатно приближавање, док слободни могу упознати некога преко друштвених мрежа. Чувајте се прехладе.
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