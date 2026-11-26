Аутор:АТВ редакција
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Шта нам звијезде поручују данас.
Не журите са закључцима јер би вам додатне информације могле промијенити поглед. У љубави вас очекује искрен разговор, а слободни би могли примјетити симпатије особе из окружења. Пазите на зубе и десни.
БиХ
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Обавезе ће захтијевати добру организацију, али ћете успјети да све приведете крају. Партнеру покажите да цијените његов труд, док слободни могу спонтано привући нечију пажњу. Пријаће вам лагана шетња.
Разговор с особом која има другачије мишљење могао би вам отворити нове видике. Заузети ће пожељети више заједничког времена, а слободне очекује занимљиво познанство. Не занемарујте потребу за одмором.
Интуиција ће вам помоћи да препознате шта је заиста важно. У љубави је могуће пријатно изненађење, док слободни могу обновити комуникацију с неким ко им је остао у лијепом сјећању. Обратите пажњу на унос течности.
Могли бисте добити прилику да покажете своје способности у нечему што вам је важно. Партнер ће очекивати више отворености, а слободни би могли започети флерт који ће их пријатно изненадити. Пазите на зглобове.
Градови и општине
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Не оптерећујте се ситницама које не можете промијенити. Заузети ће уживати у мирним тренуцима с партнером, док слободни могу упознати особу с којом ће одмах пронаћи заједнички језик. Избјегавајте тешку храну.
Друштвени контакти могли би вам донијети занимљиве идеје и савјете. У љубави је важно да не очекујете од партнера да чита мисли, а слободни би могли добити поруку која ће иџ изненадити. Припазите на удобност обуће.
Немојте дозволити да вас нечија критика одврати од циља који сте поставили. Партнер би могао показати потребу за блискошћу, док слободне очекује сусрет који ће пробудити радозналост. Припазите на главобољу.
Потреба за промјеном могла би вас подстаћи да испробате нешто потпуно ново. Заузети ће пронаћи заједничко интересовање с партнером, а слободни би могли започети дописивање с особом из другог града. Више се крећите.
Сцена
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Пажљиво размотрите понуду која је пред вама, али немојте занемарити детаље. У љубави вас очекује више разумијевања, док слободни могу открити да према пријатељу осјећају више. Пријаће вам више сна и одмора.
Машта и оригиналност помоћи ће вам да се издвојите у друштву. Партнер би могао покренути тему о заједничкој будућности, а слободни ће уживати у пажњи особе која им је слична, преноси ГласСрпске. Избјегавајте претјерано сједење.
Не преузимајте више обавеза него што можете испунити, чак и ако не желите никога да разочарате. У љубави је могуће разјашњење неспоразума, док слободни могу добити позив за излазак. Осјећате се добро.
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