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Дневни хороскоп за 9. новембар: Шта звијезде данас поручују?

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АТВ редакција
09.11.2026 08:42

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Ево шта нам звијезде поручују данас.

Ован

Почетак седмице доноси вам прилику да завршите посао који сте дуго одлагали, али немојте журити са одлукама. У љубави вас очекује занимљив разговор, а слободни би могли упознати особу која ће им одмах привући пажњу. Припазите на умор и не преузимајте превише обавеза.

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Бик

На послу ћете показати да знате да останете прибрани и када се обавезе нагомилају, што би могло оставити добар утисак на сараднике. Партнер ће очекивати више пажње, док слободни Бикови могу добити поруку која ће им поправити расположење. Здравље је стабилно, али вам је потребно више кретања.

Близанци

Понедјељак је повољан за разговоре, договоре и нове идеје, а један неочекивани позив могао би вам отворити занимљиву пословну прилику. У љубави нећете моћи да сакријете своје емоције, што би могло довести до важног разговора. Водите рачуна о концентрацији и одмору.

Рак

Породичне обавезе могле би вам одузети више времена него што сте планирали, али ћете успјети да пронађете рјешење за све што вас оптерећује. У љубави је важно да не прећуткујете оно што вам смета, јер искреност доноси олакшање. Пријаће вам мирније вече.

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Лав

Ваше идеје могле би наићи на одобравање надређених, па не пропуштајте прилику да покажете шта знате. Заузети Лавови требало би да избјегавају расправе око ситница, док слободне очекује занимљиво познанство. Имаћете довољно енергије за све планиране активности.

Дјевица

Организација ће бити ваша највећа предност, али немојте дозволити да вас туђе грешке избаце из такта. На емотивном плану могуће је пријатно изненађење, нарочито ако сте спремни да направите први корак. Обратите пажњу на исхрану и не прескачите оброке.

Вага

Неко би могао затражити вашу помоћ или савјет, а управо кроз тај разговор могли бисте доћи до корисне пословне информације. У љубави вас очекује више пажње и њежности, док слободне Ваге могу обновити контакт с особом коју нису заборавиле. Избјегавајте непотребну нервозу.

Шкорпија

Почетак седмице доноси вам прилику да ријешите неспоразум на послу и коначно завршите обавезу која вас оптерећује. У љубави ћете тражити искреност и јасне одговоре, а партнер би могао показати више разумијевања него што очекујете. Потребно вам је више сна.

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Бићете пуни идеја и жеље за промјенама, али прије него што прихватите нови пословни изазов, добро процијените своје могућности. Слободни би могли започети дописивање које ће брзо постати занимљиво, док заузете очекују лијепи тренуци с партнером. Здравље је добро.

Јарац

Одговорност и упорност помоћи ће вам да завршите важан задатак, а могуће је и да добијете информацију о будућем напредовању. У љубави покушајте да будете отворенији и покажете шта осјећате, умјесто да очекујете да партнер све сам препозна. Не занемарујте потребу за одмором.

Водолија

Неочекивана промјена плана могла би вам у почетку засметати, али ће се испоставити да вам иде у корист. У љубави вас очекује занимљив сусрет или разговор који би могао промијенити ваше мишљење о једној особи. Пријаће вам физичка активност и боравак на свјежем ваздуху, преноси ГласСрпске.

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Рибе

На послу ћете морати да се ослоните на стрпљење, јер неће све ићи темпом који сте замислили. Партнер би могао покренути тему о којој већ неко вријеме размишљате, док слободне Рибе очекује пажња особе из блиског окружења. Посветите више времена себи и сопственим потребама.

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Хороскоп

Дневни хороскоп

астрологија

звијезде

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