До краја године ове знакове очекује финансијски процват

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Финансијски процват звучи далеко када на столу стоје неплаћени рачуни. Ипак, до краја године четири знака могла би да осјете олакшање које мијења њихове планове и враћа им осјећај да коначно могу слободније да располажу новцем.
Не мора све да се догоди преко ноћи. Код некога се прилика крије у разговору о плати, код другог у послу који је дуго стајао по страни, а код трећег у новцу који је већ одавно требало да буде исплаћен.
Здравље
Алармантно упозорење љекара: Мождани удар све чешће коси младе
За ова четири знака отвара се другачији пут ка финансијском преокрету.
Лав је дуго преузимао додатне задатке као да се подразумијевају. Боља зарада може да почне управо онда када одлучи да свој труд више не потцјењује. У другој половини октобра вриједи отворено разговарати о плати и изнијети конкретне резултате, умјесто чекања да их неко сам примјети.
До краја године могу се отворити врата за повишицу или боље плаћен ангажман. Лавова предност није случајан добитак, већ спремност да коначно каже колико његов рад вриједи. Ако први разговор не донесе одмах резултат, нова прилика може се појавити већ у децембру.
Ваги се промјена може појавити преко особе са којом је већ сарађивала. У новембру разговор који почне сасвим необавезно могао би да прерасте у понуду за посао или додатни ангажман.
Наука и технологија
Ова земља спрема забрану паметних наочара
Нова пословна прилика тражи само једну ствар – да Вага не пређе преко детаља. Колико се плаћа, када посао почиње и шта се тачно очекује од ње? Одговори на та питања могу показати да ли је пред њом само лијеп приједлог или прилика која заиста може да поправи кућни буџет.
Раку је доста обећања типа „вратићу чим будем могао“. Током новембра поново би могао да се покрене разговор о позајмици или исплати која касни. Овога пута неће жељети ново одлагање, већ конкретан датум и износ.
Повратак новца не мора бити огроман да би донио велико олакшање. Рак коначно може да планира наредне трошкове без сталног премјештања новца из једне коверте у другу. Финансијски процват овдје долази тихо – проблем који је мјесецима стајао у мјесту коначно почиње да се рјешава.
Водолији би нова зарада могла доћи из вјештине коју већ посједује, али је до сада није довољно наплаћивала. У другој половини октобра разговор са познаником може отворити могућност за сарадњу.
Овога пута не би требало да пристане на још једну „малу услугу“ која ће остати неплаћена. Ако јасно каже шта може да уради и колико њен рад кошта, до децембра један договор може прерасти у нови извор прихода.
Бања Лука
Ове бањалучке улице сутра остају без струје
Не мора одмах да замијени редован посао да би направио разлику. Довољно је да донесе први конкретан износ и покаже Водолији да вјештина коју је дуго давала другима може коначно да почне да јој доноси новац.
Један разговор може промијенити много тога
Лав, Вага, Рак и Водолија не дочекују исти финансијски преокрет. Некоме се отвара пут ка већој плати, некоме нова пословна врата, некоме се враћа новац који је већ одавно зарадио, док неко коначно почиње да наплаћује оно што зна.
Финансијски процват до краја године можда неће доћи као један велики добитак. Може почети много једноставније – једном поруком, једним позивом или разговором који се предуго одлагао. А понекад управо такав мали помак буде довољан да се до краја године промијени много више него што сте очекивали.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
23 ч0
Занимљивости
23 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
11
20
08
19
53
19
53
19
44
Тренутно на програму