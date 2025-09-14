Драма на свадби: Гошћа донијела своју храну, младожењина мајка је напала

Извор:
Курир
14.09.2025
09:41
Једна наизглед обична ситуација на вјенчању претворила се у непријатну сцену када је једна гошћа, због здравствених разлога, донијела сопствену храну на свадбу своје пријатељице. Иако је унапред обавијестила младу да због алергија не може да једе храну која садржи млијечне производе и глутен, наишла је на неразумијевање, прије свега од стране младожењине мајке.
Целу прича је главна актерка подијелила на Редиту:
У посту објављеном у понедјељак ауторка објашњава да због здравствених проблема не може да једе ништа што садржи млијечне производе или глутен, те је унапред обавијестила младу о свом проблему. Међутим, млада јој је рекла да кетеринг не може да јој изађе у сусрет и да се нада да ће се снаћи са салатом и воћем.
Зато је, када је дошао дан вјенчања, ауторка поста донијела сопствену вечеру како не би остала гладна.
Корисници Редита су стали на страну жене која се посвађала са младожењином мајком на вјенчању своје пријатељице, након што је донијела своју храну на славље.
Ауторка поста, која је жељела да остане анонимна, рекла је да ју је мајка младожење напала неколико сати након што ју је видјела како једе у тоалету, и рекла јој да је не само учинила њеног сина да изгледа "јефтино", већ да се и сама осрамотила једући поред зида на путу до тоалета "као бескућник".
"Била сам затечена и нисам жељела да правим сцену са младожењином мајком, па сам тихо објаснила своју алергију и да ми је млада рекла да кетеринг не може да гарантује сигурну храну за мене и да имам медицинско стање које захтјева посебна прехрамбена прилагођавања. Она је рекла да је то мој проблем, а не њихов, и да је на мени да се побринем да моја "медицинска ствар" не квари осталима славље, те да није требало да једем или да је требало да поједем прије вјенчања, да није требало да осрамотим младенце, кетеринг и саму себе. Нисам ништа рекла, само сам се насмијешила и отишла", објаснила је ова дјевојка.
Ауторка поста још није обавијестила младу о понашању њене свекрве, али планира то да учини када се младенци врате са меденог мјесеца.
"Не желим да им покварим дан изазивањем тензија између ње и њене свекрве, а можда и мужа, јер је то његова мајка. Не знам да ли им је свекрва рекла шта се догодило, али нисам добила никакву повратну информацију од њих. Када се сљедећи пут сретнемо, планирам да јој кажем јер ова ситуација већ изазива таласе у нашој групи пријатеља, и добијам поруке од неких гостију који ми поручују да се извиним пару", каже отворено ова дјевојка у каквој се ситуацији нашла.
Због тога што је венчање било прилично дуго и одржавало се ван града, ауторка није имала другу опцију осим да понесе своју храну или да остане гладна док не стигне кући. Ипак, прије церемоније је о својим плановима да донесе сопствену храну разговарала са младом, која није имала ништа против.
"Познајемо се већ неко време, па је видјела како храна која није безбједна за мене може да ми направи проблем и навикла се да пазим шта једем", рекла је.
Објава је убрзо постала вирална на друштвеним мрежама и до сада је на Редиту прикупила више од 7.100 гласова "за" и 1.200 коментара.
"Ниси ти крива, бринула си о својим потребама. То је то. Да ли је на неки начин поштовање јести храну која би ти физички нашкодила? Није. Младожењина мајка тражи проблем тамо где га нема. Игнориши је", "Да сам ја млада, пажљиво бих обратила пажњу на велики црвени аларм код свекрве", "Истина је, вјенчање је било јефтино до бола ако нису могли да ти обезбједе оброк без глутена или млијечних производа. И да се од тебе очекивало да ћутиш и преживиш цијело вече једући само зелену салату и воће? Ти ниси скретала пажњу на то, они су то урадили" ... били су само неки од коментара.
