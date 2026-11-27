Аутор:АТВ редакција
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Један знак могао би коначно да наплати посао који мјесецима одлаже, док другом прилика за већу зараду стиже из другог града или чак из иностранства. Први ће морати да изговори цифру коју је досад прећуткивао, а други да се одлучи прије него што понуда оде неком другом.
Ово предвиђање на интернету се приписује Баба Ванги, мада нема потврде да је она говорила о конкретним хороскопским знаковима. Према астролошком тумачењу које прати ту причу, Дјевице би прве промијене могле да осјете већ на прољеће, док Стријелчеви своју шансу чекају крајем љета.
Ако сте Дјевица, сјетите се пројекта који сте склонили јер још нешто треба да дорадите или понуде коју никад нисте послали јер вам се чинило да тражите превише. Управо ту би, према овој прогнози, могао да се крије ваш највећи пословни помак у првој половини 2027. године.
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Пролеће је тренутак за разговор о повишици или бољој цени за посао који већ радите. Ако сте до сада пристајали на прву цифру коју вам понуде, овог пута ви први реците колико ваш рад кошта. Додатни приход могао би да расте из мјесеца у мјесец, па бисте до краја године коначно могли да одахнете кад стигну рачуни.
Стријелчевима би већа зарада могла да дође преко путовања, селидбе или сарадње са неким из другог града или земље. Најзанимљивији период је крај љета, када би могла да стигне понуда за коју неће имати много времена да се премишљају.
А кад легне прва већа уплата, ту почиње други изазов. Стријелац умије да смисли на шта ће да потроши новац још док чека да му стигне. Ако део зараде сачува до јесени, једна добра понуда могла би да му донесе оно што му је досад често измицало – редовнији приход и мање стрепње пред крај мјесеца, преноси она.рс.
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