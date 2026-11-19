Аутор:АТВ редакција
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Очекује се да ће џепни сат једног од настрадалих путника "Титаника" достићи цијену до 78.900 долара на аукцији у Великој Британији сљедеће седмице.
Мери Манган /32/, власница сата, била је путник треће класе на броду, који је потонуо у априлу 1912. године, када је погинуло 1.500 људи, подсјећа ДПА.
Манганова, рођена у Ирској, путовала је са великом групом путника из округа Мејо на западу Ирске, који су сада познати као Адергоул 14.
У њеној групи били су Кетрин Мекгован, брат и сестра Џон и Мери Бурк и Буркова бивша супруга, Кетрин.
Манганова се преселила у САД и вратила се у Ирску почетком 1912. године да посјети породицу и укрцала се на "Титаник" у Квинстауну, сада Кобу, у јужном дијелу земље.
Жути метални џепни сат, на којем су угравирани иницијали ММ, прилично је кородирао након времена у водама сјеверног Атлантика.
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На продају писмо путника са Титаника
Тијело Мери Манган пронађено је помоћу у кабларског брода "ЦС Мекеј-Бенет" /ЦС МацКаy-Беннетт/ и касније је сахрањено на мору 22. априла 1912. године.
Сат је пронађен на њеном тијелу и враћен њеној породици заједно са осталим стварима. Сат је неколико седмица био на изложби заједно са остатком колекције посвећене Мангановој у "Титанику Белфасту", туристичкој атракцији у Белфасту у Сјеверној Ирској, преноси Срна.
Аукцијска кућа "Хенри Олриџ и син" понудиће сат на аукцији у Дивајзизу у Вилтширу у суботу, 21. новембра, на захтјев породице.
"Овај сат је симболичан на више нивоа, механизам је замрзнут у времену кроз његово урањање у Сјеверни Атлантик у раним јутарњим часовима 15. априла 1912. године, али је такође био власништво путника треће класе, групе која се понекад заборавља", саопштено је из аукцијске куће "Олриџ".
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