Ево коме су звијезде наклоњене данас

Извор:
Крстарица
13.09.2025
09:14
Коментари:0
Опадајући Мјесец долази са подсетником свима нама да станемо, направимо паузу и размислимо о нашој тренутној ситуацији. Он са собом носи поруке које нам помажу да разумијемо шта се већ догодило и куда идемо даље.
Није вријеме за журбу, већ за упијање мудрости онога што је откривено. 13. септембра, ова фаза Мјесеца у Близанцима доноси увиде који су њежни, али значајни за нас као појединце.
Четири хороскопска знака ће посебно бити усмјерена у правом смјеру, иако можда не разумију како се све то тачно дешава.
Опадајући Мјесец вам доноси врсту увида који се осјећа и изненадно и утјешно. Можда ћете схватити да сте се превише чврсто држали нечега што вам више не одговара. Мјесец у Близанцима ће вас натјерати да преиспитате своју улогу у томе и можда ћете коначно ослободити хват управо за оно што вам више није добро.
Ваша интуиција вас већ води у правом смјеру, чак и ако сте сумњали у то, а 13. септембар вам то знање доноси.
Данашњи дан подсјећа вас да имате подршку универзума. Уопште нисте скренули са курса. Умјесто тога, на правом сте путу и добро је за вас.
Овај опадајући Мјесец у Близанцима чини вас свјеснијим вашег унутрашњег дијалога. Можда не волимо да признамо да разговарамо сами са собом, али искрено, ту се дешавају нека од најбољих и највећих открића.
Ријечи које говорите себи имају невјероватан утицај, Дјевице, и 13. септембра ћете видјети колико је важно да усмјерите свој фокус ка љубазности. Добро је вољети и бринути о себи.
Универзум има поруку за вас: престаните да критикујете себе и почните да вјерујете у сопствене напоре. Не дозволите да вам сумња у себе украде напредак.
Мјесец у Близанцима има начин да изнесе одређене истине на видјело, а то би могло дјеловати нежељено у вашем случају. Нисте баш спремни да се суочите са музиком, али 13. септембра стиже порука која вас тражи да признате шта сте избјегавали.
Није намијењено да вам науди, и дефинитивно неће, зато не брините. Оно што схватите данас требало би да вас ослободи. Има право значење и натјераће вас да дубоко размишљате.
Не одбацујте то као случајност. Универзум говори кроз ове мале детаље, и на неки начин, ви то већ знате. Оно што добијете 13. септембра је потврда.
Останите отворени
Опадајући Мјесец у Близанцима је за вас, све у вези са правилном комуникацијом. 13. септембра можете примјетити нешто што вам се чини као одговор на питање које вам је потребно већ дуже време.
Универзум вам пружа јасноћу коју сте чекали, и осјећа се као слобода. Ова порука може доћи преко некога коме верујете или чак преко вашег унутрашњег гласа.
Универзум те подсјећа да је истрајност пут до завршетка и да награде обично изгледају као да се осјећаш боље у вези са собом и ситуацијом у којој се налазиш, преноси YourTango.
