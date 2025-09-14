Logo

Ево шта ће се догодити са вашим тијелом ако мјесец дана једете само воће

Телеграф

14.09.2025

16:45

Многи људи данас мијењају исхрану у потрази за бољим здрављем - неки избацују шећер, други глутен, трећи се окрећу веганском начину живота. Али колико нас би имало храбрости да једе искључиво воће и ништа друго?

Управо то је пробала Шејд Мартин, 36-годишњакиња из Њујорка, која је мјесец дана живјела само на воћу и открила шта јој је то донијело.

Како је све почело

Прије него што се одлучила на овај подухват, Шејд је патила од болова у рамену и није имала пуно успијеха са терапијама и лијековима. У потрази за ријешењем, прочитала је да алкално воће попут бобичастог воћа, банана, ананаса и манга има противупална својства и одлучила да тестира да ли може помоћи њеном опоравку.

Током разговора са инфлуенсерком Џилијан Бери, која снима садржај везан за здравији начин живота, открила је да је прве недјеље јела само лубеницу, затим шест дана само грожђе, а тек послије тога уврстила шаренији микс воћа.

Бенефити воћне дијете

Шејд каже да је осјетила изненађујуће позитивне промјене. Имала је више енергије, лакше се концентрисала и ум јој је био бистрији. Такође, менструални болови готово да су нестали, а за мјесец дана смршала је око 4,5 килограма.

Не баш пријатне посљедице

Ипак, дијета није прошла без непријатности. Док је јела искључиво грожђе, избацивала је велике количине слузи из организма, а због високог садржаја влакана у воћу, много чешће је ишла у тоалет него обично.

"То сам и очекивала, јер воће природно убрзава варење", објаснила је.

Мишљење стручњака

Нутриционисткиња и професорка на Универзитету Џорџија, Трејси Бригман, упозорава да овакав режим исхране није добар избор.

"Иако је воће одличан извор одређених нутријената, оно не садржи све што је организму потребно. Недостатак протеина, здравих масти и одређених витамина и минерала може довести до озбиљних здравствених проблема", рекла је она за Маил Онлине.

Бригман је додала и да воће углавном има мало калорија, па се лако може јавити хронични умор због мањка енергије.

"Због свега тога, оваква дијета може довести до потхрањености", закључила је она.

