Географија им није јача страна: Американке кренуле за Француску, па завршиле у Африци

Дјевојка по имену Бритни подијелила је смијешан видео на друштвеним мрежама који је постао виралан, а сам разлог ће вас насмијати.
Наиме, дјевојке су планирале лет за сунчану Ницу у Француској, а завршиле су, ни мање ни више, на лету за Тунис, у Сјеверној Африци.
Сви знамо да обавезно треба прочитати све детаље приликом резервације лета, посебно ако географија није ваша јача страна, а једна америчка ТикТокерка је недавно научила лекцију, на помало необичан начин.
Дјевојке су се укрцале у авион Тунисеира из Рима, прво се смејући када им је неко поменуо да лете за Тунис, док нису схватиле да је то заправо истина.
На снимку се види како нервозно траже гдје је Тунис, а затим питају збуњену стјуардесу да ли лет иде за Ницу. Одговор је био јасан. Стјуардеса им је показала да на њиховим картама заиста пише Тунис.
На крају су покушале да побјегну из авиона, али их је посада убиједила да сједну, објашњавајући да ће касније промијенити авион за Ницу. Проблем је био што заправо нису купиле никакву карту за Ницу.
Након слијетања у Тунис, и даље је било мало панике и преговора са стјуардесама, али су дјевојке ипак успјеле да се пребаце и коначно стигну до своје праве дестинације, гламурозне Нице на Азурној обали, преноси Аваз.
