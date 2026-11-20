Аутор:АТВ редакција
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Сумња се да је градоначелник Париза Емануел Грегоар јутрос закаснио на састанак јер је био превише заокупљен видео-игром "Гранд тефт ауто шест" /ГТА шест/, која је објављена током ноћи, јавили су француски медији.
У извјештајима се наводи да се Грегоар јутрос није на вријеме пробудио, те да је вјероватно закаснио на састанак "због игрице".
Лист "Алертес инфо" објавио је да је Грегоар пропустио састанак који је почео у 9.00 часова и да се на послу појавио око 12.00 часова.
Грегоар је негирао те извјештаје, наводећи да је у 9.00 часова био у својој канцеларији, након кратког сусрета са "стручњаком за деонтологију", преноси Срна.
Градоначелник Париза синоћ је реаговао на друштвеним мрежама на вијест о објављивању наставка популарне видео-игре.
"Идемо!", написао је Грегоар уз фотографију одбројавања до тренутка објављивања видео-игре.
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