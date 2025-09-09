Logo
Хит снимак: Хармоникаш се попео на бијелог коња, па засвирао

Извор:

Телеграф

09.09.2025

17:11

Коментари:

1
Хит снимак: Хармоникаш се попео на бијелог коња, па засвирао
Фото: Инстаграм/borko_official_

Један од наших најпознатијих музичара, Борко Радивојевић, познат је по доброј атмосфери коју прави гдје год се појави. Снимци са његових наступа често буду вирални на друштвеним мрежама.

На ТикТоку сада је освануо снимак са једне свадбе у Сурчину, гдје је Борко доживео несвакидашњи тренутак.

Гости су га натјерали да се попење на бијелог коња и засвира хармонику, што је он и учинио.

На снимку се види како гости уз овације и смијех бодре Борка, док он без премишљања прихвата изазов и на коњу свира мелодије.

Атмосфера је, очекивано, експлодирала славље је достигло врхунац, а присутни нису могли да вјерују призору који се ријетко виђа и на филмском платну.

Коментари на мрежама се само нижу од оних који са одушевљењем пишу да је Борко "цар забаве" и "једини који би овако нешто извео", до оних који шаљиво примећују да је "ово нова традиција коју треба увести на свадбама".

(телеграф)

harmonikaš

Коментари (1)
