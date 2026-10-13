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Хороскоп за 13. октобар: Један знак очекује важан разговор на послу

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13.10.2026 07:06

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Фото: pexels/Chris F

Шта нам данас поручују звијезде?

Ован

На послу вас очекује разговор који би могао донијети нове обавезе. Заузети треба да покажу више разумијевања за партнерове потребе, док слободне привлачи нечија духовитост. Припазите на исхрану.

Бик

Стрпљење ће вам помоћи да ријешите пословни проблем који вас оптерећује. Заузети ће пронаћи заједнички језик са партнером, а слободни би могли добити занимљив позив. Посветите пажњу физичкој активности.

Близанци

Нова идеја могла би вам отворити врата за сарадњу коју прижељкујете. У љубави вас очекују спонтани тренуци, а слободни би могли започети дописивање са особом која их интригира. Избјегавајте стресне ситуације.

Рак

Избјегавајте доношење важних одлука под притиском без размишљања. Партнер ће цијенити вашу искреност, док слободни могу открити да дијеле интересовања са неким из окружења. Припазите на расположење.

Лав

Ваш труд долази до изражаја, а подршка колега помоћи ће вам да завршите започети посао. Заузете очекује више страсти, док слободни могу привући пажњу особе која им се допада. Не занемарујте потребу за одмором.

Дјевица

Организација ће бити кључ успјеха, посебно ако имате више обавеза. Партнер би могао покренути тему коју сте одлагали, а слободни ће уживати у неочекиваном комплименту. Проводите више времена на свјежем ваздуху.

Вага

Пословни разговори доносе прилику да покажете способности и изборите се за позицију. Заузети ће уживати у малим знацима пажње, док слободне очекује пријатно изненађење. Обратите пажњу на квалитет сна.

Шкорпија

Не откривајте све планове колегама док не будете сигурни у њихову реализацију. Заузети ће морати да направе компромис, а слободни би могли осјетити симпатије према новој особи. Могућа је главобоља.

Стријелац

Дан је повољан за покретање идеја које сте раније оставили по страни. Партнер ће вам приредити лијеп гест, док слободни могу упознати некога на сасвим неочекиваном мјесту. Пријаће вам лагана шетња.

Јарац

Успјешно ћете завршити задатак који захтијева одговорност и прецизност. Заузети би требало да избјегавају ћутање о важним темама, док слободни могу добити неочекиван поклон. Водите рачуна о уносу течности.

Водолија

Промјена плана могла би се показати као добра прилика за напредак. Заузети ће уживати у заједничким тренуцима, а слободни би могли започети разговор који ће их дуго заокупљати. Провјерите крвни притисак.

Рибе

Пословна ситуација постаје јаснија, па ћете лакше одредити сљедеће кораке. Заузетима слиједи искрен разговор који доноси олакшање, док слободни могу обновити занимљиво познанство. Осјећате се добро.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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астрологија

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