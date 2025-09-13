Logo
Хороскоп: Њихова љубав је често и извор бола, али без њих не можете

Хороскоп: Њихова љубав је често и извор бола, али без њих не можете
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Ове хороскопске знакове није увијек лако вољети, али готово немогуће је заборавити их. Ево о којим је знацима ријеч.

Близанци

Близанци знају шта рећи, када то рећи и како завести погледом или ријечима. Њихов интелект, духовитост и друштвеност успијевају да очарају у трену. Но, како брзо плану, тако се брзо и охладе. Њихова потреба за променом и узбуђењем значи да им рутина брзо досади.

Многи падну на њихов шарм, али ријетки успеју да остану у њиховим срцима довољно дуго да се веза развије у нешто трајно.

Лав

Лавови су харизматични, самоуверени и знају да се представе као партнери из снова. Кад вас воле, воле вас уз велике гестове, али и велика очекивања. Но, чим осете да нису у центру пажње или да им неко не даје довољно пажње, могу се повући без упозорења. Њихов одлазак из вашег живота зна да буде драматичан и болан.

Шкорпија

Љубав Шкорпије је дубока, страствена и незаборавна. Но, управо та дубина често зна да буде и извор бола. Они воле интензивно, али и тестирају, контролишу, анализирају.

Ако осјете издају или губитак интереса, затварају се у секунди и нестају, често без објашњења. Њихова тишина након блискости зна да боли више него било која свађа.

Стријелац

Стријелчеви су топли, забавни и неодољиви. Њихов оптимизам и авантуристички дух брзо освајају, но они не воле ограничења. У везама су им потребни слобода, простор и узбуђење. Кад осјете да неко покушава да их веже или успори, окрећу се према излазу, често уз осмијех и без лоших намера.

(б92)

