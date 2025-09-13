Хороскоп: Њихова љубав је често и извор бола, али без њих не можете

Извор:
Б92
13.09.2025
06:45
Коментари:0
Ове хороскопске знакове није увијек лако вољети, али готово немогуће је заборавити их. Ево о којим је знацима ријеч.
Близанци
Близанци знају шта рећи, када то рећи и како завести погледом или ријечима. Њихов интелект, духовитост и друштвеност успијевају да очарају у трену. Но, како брзо плану, тако се брзо и охладе. Њихова потреба за променом и узбуђењем значи да им рутина брзо досади.
Србија
Вучић: Сценарио „Чарли Кирк“ био планиран у Србији
Многи падну на њихов шарм, али ријетки успеју да остану у њиховим срцима довољно дуго да се веза развије у нешто трајно.
Лав
Лавови су харизматични, самоуверени и знају да се представе као партнери из снова. Кад вас воле, воле вас уз велике гестове, али и велика очекивања. Но, чим осете да нису у центру пажње или да им неко не даје довољно пажње, могу се повући без упозорења. Њихов одлазак из вашег живота зна да буде драматичан и болан.
Шкорпија
Љубав Шкорпије је дубока, страствена и незаборавна. Но, управо та дубина често зна да буде и извор бола. Они воле интензивно, али и тестирају, контролишу, анализирају.
Свијет
Захарова: Зеленски убија Украјинце новцем Запада
Ако осјете издају или губитак интереса, затварају се у секунди и нестају, често без објашњења. Њихова тишина након блискости зна да боли више него било која свађа.
Стријелац
Стријелчеви су топли, забавни и неодољиви. Њихов оптимизам и авантуристички дух брзо освајају, но они не воле ограничења. У везама су им потребни слобода, простор и узбуђење. Кад осјете да неко покушава да их веже или успори, окрећу се према излазу, често уз осмијех и без лоших намера.
(б92)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму