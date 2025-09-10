Извор:
Управљање новцем за неке људе долази природно, док другима стално измиче из руку.
Астрологија открива да одређени знакови имају склоност импулсивном трошењу и рискантним одлукама.
То не значи да су увијек неодговорни, већ да им је потребна додатна дисциплина и свјесност како би избјегли честе проблеме са новцем.
Ово су хороскопски знакови који најчешће упадају у финансијске проблеме.
Овнови су познати по својој импулсивности, а то се често одражава и на финансије.
Када нешто пожеле, ријетко чекају и одмах посежу за новчаником. То их може довести до непромишљених куповина и осјећаја жаљења касније.
Иако имају способност брзо зарадити, једнако брзо могу и потрошити. Управо та наглост често их увлачи у финансијске проблеме.
Лавови воле луксуз и уживање у животу, па често троше више него што си могу приуштити.
Њихова жеља да оставе дојам и живе на високој нози може их довести до дугова или сталне борбе с буџетом.
Не штеде када је ријеч о одјећи, путовањима или изласцима, јер им је важно уживати и показати се у најбољем свјетлу.
Ипак, та потреба за раскошним животом често се покаже као велики финансијски изазов.
Стријелчеви воле слободу и авантуру, али то често значи да занемарују одговорно управљање новцем.
Импулсивна путовања, улагања у ризичне пројекте или једноставно трошење на доживљаје које прижељкују, доводе их у проблеме.
Дугорочно планирање није њихова јача страна, па их финансије лако изненаде, преноси Индекс. Често живе у тренутку, што може изгледати забавно, али дугорочно ствара озбиљне изазове.
