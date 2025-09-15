Logo

Хранио гладне медвједе, а њихов гест одушевио све

15.09.2025

09:55

Хранио гладне медвједе, а њихов гест одушевио све
Фото: Pexels

Несвакидашњи снимак објављен је на Инстаграм страници "Огласна табла" која углавном прати догађаје из Ужица и околине.

На њему се види како мушкарац баца крушке гладним медвједима, који се у неком тренутку пропињу и на двије ноге. Као да му говоре"хвала".

Тешка саобраћајка у Приједору: Једно пребачено на УКЦ Српске

Човјек у једном тренутку на српском језику коментарише цијели догађај, што се чује на снимку, али није потврђено гдје се тачно све догодило.

Појава медведа у близини села и насеља у Србији резултат је комбинације више фактора, а не само једног разлога. У посљедњих 20-ак година, бројност мрког медвједа у Србији је примјетно порасла. То је резултат строге законске заштите врсте, као и напуштања руралних и планинских подручја од стране људи, што медведима ствара више простора и услова за живот.

Затим, доступност хране као један од најважнијих разлога. Медведи се привикавају на лако доступну храну у близини људи, као што су кукуруз на хранилиштима за дивљач, отпад у кантама за смеће, воће у воћњацима, али и пчелињаци и домаћа стока.

Такође, климатске промјене и благе зиме могу утицати на њихово понашање. Понекад прескачу зимски сан, што их приморава да траже храну и током зиме, када је она у природи оскудна.

(Телеграф.рс)

