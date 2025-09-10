Италијански експеримент није успио: Не питају за цијену

Извор:
Крајем јула завршила се друга година пробне примјене дневне туристичке таксе у Венецији и током 54 дана у априлу, мају, јуну и јулу, туристи који су провели дан у овом граду били су обавезни да резервишу свој посјету и плате таксу.
"Први подаци, иако још увијек привремени, показују да је систем добро развијен и способан да пружи почетне резултате у регулисању туристичких токова и обезбјеђивању праведних доприноса између ноћења и дневних посјетилаца", саопштио је градски савјет Венеције.
Међутим, подаци за ову годину показују да се број дневних посјетилаца смањио само мало у односу на прошлу годину, при чему је на најпрометнијим данима забиљежено скоро 25.000 туриста, што одговара половини сталног становништва Венеције, пише Јуроњуз.
Ове године, посјетиоци који су резервисали карту мање од четири дана унапред морали су да плате двоструко (10 евра умјесто 5 евра), у настојању да се одврати посљедњи налет и помогне властима у регулисању прилива туриста.
Међутим, подаци показују да је скоро половина свих посјетилаца платила двоструку цену.
Туристичка такса у Венецији прикупила 5 милиона евра у 2025.
Ове године, укупно 723.497 посјетилаца платила је туристичку таксу у Венецији, што је донијело приход од 5.421.425 евра.
То је скоро двоструко више него 2024, када је забиљежено 485.062 уплата у укупном износу од 2.400.000 евра. Међутим, прошле године такса је била на снази само 29 дана.
Ове године, 51 одсто посјетилаца резервисало је унапред и платило 5 евра. Преосталих 49 одсто платио је последњем минутну цијену од 10 евра.
Градски савјет наводи да је ове године повећао контролу карата, са око 140 инспектора распоређених сваког дана.
Просјечан дневни број посјетилаца који су платили таксу био је само мало мањи него прошле године, 13.046 у 2025. у односу на 16.676 у 2024.
Као што и сам градски савјет признаје, ово је у складу са регионалним падом броја туриста, како је забиљежио Регионални статистички биро.
На најпрометнији дан, 2. маја - 24.951 посјетилац платио је туристичку таксу, што је импресиван број.
За путнике који не желе да доприносе огромним гужвама, такса такође пружа корисне информације о избјегавању гужви. Баш као и прошле године, субота је била дан са највише уплата, са просјеком од 13.046 уплата дневно.
Занимљиво је да је недјеља била трећи најпрометнији дан, док је петак забиљежио нешто више посјетилаца и заузео друго мјесто, пише Јуроњуз.
Порез на олакшање мјештанима
Иако накнада изгледа не одвраћа туристе од посјете током шпица, градско вјеће тврди да ће приход бити уложен у услуге у корист становника.
Након одузимања трошкова управљања, "најмање 1,5 милиона евра" биће искоришћено за смањење градске таксе за отпад, наводи се.
За многе противнике, порез на једнодневне излете остаје неуспјех упркос приходима. Кажу да није успио да учини град угоднијим за живот становника.
"Јасно је: експеримент није успио. Улазница, представљена као алат за управљање туристичким токовима у најпрометнијим данима, није довела до значајног смањења броја улазница. У ствари, и само градско веће признаје да је неким данима посјећеност заправо порасла. Стога је јасно да ова мјера нема никакве везе са управљањем градом", кажу неки политичари.
(б92)
