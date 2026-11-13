Један дио куће се не кади и у њему се не моли: Свештеник објаснио зашто

Аутор:АТВ редакција
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Свештеник Дејан Крстић објаснио је зашто се тоалет по обичају изоставља приликом кађења дома, наглашавајући да разлог није у томе што су људско тијело или природне потребе грешни.
Повод је било обраћање вјернице која се моли док се купа и борави у тоалету, јер тада једино има прилику да буде сама, преноси "Религија.рс".
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Жена је жељела да разумије због чега би такво мјесто било непримјерено за обраћање Богу. Отац Дејан је у одговору раздвојио природне потребе од начина на који приступамо молитви.
Према његовом објашњењу, важно је какав однос показујемо према ономе коме се обраћамо. Као примјер навео је разговор са посебно уваженим гостом, за који бисмо изабрали одговарајуће мјесто и околности. Таква пажња, поручио је, има значај и у молитви.
Притом је нагласио да човјек не треба да мисли да га Бог на одређеном мјесту не чује.
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"То не значи да Бог негдје није присутан", објаснио је свештеник.
Кађење дома повезано је са молитвом за мир, здравље и благослов укућана. Дим тамјана симболично представља молитву која се уздиже ка Богу, па овај чин свој смисао добија управо кроз молитвено обраћање.
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Обично се започиње пред кућном иконом, уз кандило или свијећу. Зато пажњу не треба свести само на питање кроз које ће просторије проћи кадионица.
Отац Дејан подсјетио је и да се приликом богојављенског освећења дома освећеном водом кропе купатила и тоалети. Изостављање тоалета приликом кађења, према његовом тумачењу, представља начин исказивања поштовања према светом, а не издвајање дијела куће из Божјег благослова.
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